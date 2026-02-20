로제 ‘아파트', K팝 최초로 세계 최고 히트곡 기록 …케데헌 ’골든’ 은 2위

걸그룹 블랙핑크 로제의 ‘아파트’(APT.)가 K팝 최초로 세계에서 가장 많이 판매된 히트곡에 올랐다.

19일(현지시간) 국제음반산업협회(IFPI)에 따르면 ‘아파트’는 지난해 글로벌 싱글 차트(Global Single Chart) 정상을 차지했다. IFPI 글로벌 싱글 차트는 음원 소비량과 다운로드 횟수 등을 유닛으로 수치화해 한 해 세계적으로 가장 인기를 끈 노래를 보여주는 지표다. 이 차트에서 북아메리카나 유럽 지역 이외 가수가 정상을 차지한 것은 로제가 처음이라고 IFPI는 밝혔다.

로제(왼쪽)와 브루노 마스. 브루노 마스 인스타그램 캡처

앞서 2012년 가수 싸이가 ‘강남스타일’로 한국 가수 최초로 이 차트에 진입했고, 방탄소년단(2020년·2021년)과 정국(2024년) 등이 이름을 올렸으나 정상에 오르지는 못했다.

IFPI는 “ ‘아파트’는 장기간에 걸친 세계적인 히트에 힘입어 차트 정상을 차지했다”며 “글로벌 싱글 차트 1위 곡에 영어가 아닌 가사가 포함된 경우도 이번이 처음”이라고 설명했다.

로제와 ‘아파트’를 부른 브루노 마스는 2011년 ‘저스트 더 웨이 유 아’(Just The Way You Are)로 이 차트 정상에 오른 뒤 14년 만에 1위를 차지했다. 또한 마스와 레이디 가가의 듀엣곡 ‘다이 위드 어 스마일’(Die With A Smile)은 4위를 차지했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 2위로 ‘아파트’ 뒤를 이었다.

