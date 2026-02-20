오픈AI 샘 올트먼 CEO “중국 기술기업 발전 속도 놀라워”

챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 중국 기술 기업들의 발전 속도에 대해 호평했다.

올트먼 CEO는 19일(현지시간) 미국 경제 매체 CNBC와 인터뷰에서 “중국 기술 기업들의 발전은 기술 스택 전반에 걸쳐 놀랍다. 인공지능(AI)뿐만 아니라 여러 분야에서 그렇다”며 “중국 기술 기업들의 발전 속도가 정말 놀랍다”고 평가했다. 그는 중국 기술 기업들이 오픈AI에 앞섰거나 근접했느냐는 질문에는 “일부 영역에선 그렇고 일부 영역에선 그렇지 않다”고 답했다.

오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

올트먼뿐 아니라 브래드 스미스 마이크로소프트 사장도 중국 기술 기업들의 기술을 평가하는 발언을 했다. 스미스 사장은 전날 CNBC와의 인터뷰에서 미국 기술 기업들이 AI 경쟁에서 중국 경쟁사들이 정부에서 받는 보조금에 대해 “조금은 걱정해야 한다”고 했다.

올트먼의 발언은 오픈AI가 약 1000억달러(약 145조원) 규모의 투자 유치를 마무리하는 상황에서 나왔다. 오픈AI는 투자자들을 설득하기 위한 수익성 확보 방안 중 하나로 챗GPT 내 광고를 검토 중이다. 올트먼 CEO는 “어떤 광고 형식이 가장 잘 작동할지 정확히 파악하기 위해 아직 할 일이 남아 있다”며 광고 삽입 계획이 초기 단계라고 설명했다. 그는 “최근 몇 년간 기술 기업들의 광고 중 내가 개인적으로 좋아했던 광고들은 인스타그램 광고처럼 평소에는 몰랐을 법한 새로운 것을 발견하게 해주는 형태였다”며 “챗GPT 광고도 그런 방향으로 나아갈 진정한 기회가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

올트먼 CEO는 또 처음에는 미국에서 광고를 시험할 계획이지만, 이후 다른 시장으로 확대할 것이라고 밝히기도 했다. 그러면서 수익성 조기 달성보다는 여전히 성장에 집중하고 있다는 입장을 다시 확인했다. 그는 “우리는 지금 극도로 빠른 속도로 성장하고 있다”며 “합리적인 ‘유닛 이코노믹스’(unit economics·상품 단위당 경제성)를 유지하는 한 더 빠르게 성장하는 데 계속 집중해야 한다고 생각한다. 그렇게 하다 보면 우리가 적절하다고 판단할 때 수익성을 확보하게 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지