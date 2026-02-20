여수세계섬박람회 ‘섬프렌즈’ 2026명 모집…SNS 홍보단 운영

2026여수세계섬박람회조직위원회가 2026여수세계섬박람회 공식 홍보 서포터즈 ‘섬프렌즈’를 모집한다.
조직위는 섬박람회 개막 D-200일 시점부터 행사 종료일까지 활동할 온라인 응원단 성격의 섬프렌즈를 선발한다고 20일 밝혔다.
모집 인원은 박람회 명칭에 맞춰 2026명이며, 섬과 박람회에 관심 있는 국내외 누구나 참여할 수 있다.
선발된 섬프렌즈는 매월 조직위가 제공하는 박람회 관련 소식을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유하거나 직접 제작한 콘텐츠를 통해 홍보 활동을 펼친다. 우수 콘텐츠는 박람회 공식 계정에 소개될 예정이다.
참여를 원하는 경우 인스타그램·페이스북·블로그·유튜브 등 개인 SNS에 여수 섬 콘텐츠나 박람회 기대 메시지를 게시한 뒤 신청서를 제출하면 된다. 자세한 방법은 박람회 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.
김종기 조직위 사무총장은 “여수와 섬을 사랑하는 누구나 직접 홍보대사가 돼 박람회 소식을 알릴 수 있도록 기획했다”며 “SNS를 통해 섬 이야기를 나누며 함께 박람회를 만들어가는 주인공이 되길 바란다”고 말했다.
한편 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구와 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 열린다.
