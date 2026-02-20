여수세계섬박람회 ‘섬프렌즈’ 2026명 모집…SNS 홍보단 운영

2026여수세계섬박람회조직위원회가 2026여수세계섬박람회 공식 홍보 서포터즈 ‘섬프렌즈’를 모집한다.

조직위는 섬박람회 개막 D-200일 시점부터 행사 종료일까지 활동할 온라인 응원단 성격의 섬프렌즈를 선발한다고 20일 밝혔다.

모집 인원은 박람회 명칭에 맞춰 2026명이며, 섬과 박람회에 관심 있는 국내외 누구나 참여할 수 있다.

‘섬프렌즈’ 2026명 모집. 조직위 제공

선발된 섬프렌즈는 매월 조직위가 제공하는 박람회 관련 소식을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유하거나 직접 제작한 콘텐츠를 통해 홍보 활동을 펼친다. 우수 콘텐츠는 박람회 공식 계정에 소개될 예정이다.

참여를 원하는 경우 인스타그램·페이스북·블로그·유튜브 등 개인 SNS에 여수 섬 콘텐츠나 박람회 기대 메시지를 게시한 뒤 신청서를 제출하면 된다. 자세한 방법은 박람회 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

김종기 조직위 사무총장은 “여수와 섬을 사랑하는 누구나 직접 홍보대사가 돼 박람회 소식을 알릴 수 있도록 기획했다”며 “SNS를 통해 섬 이야기를 나누며 함께 박람회를 만들어가는 주인공이 되길 바란다”고 말했다.

한편 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구와 개도, 금오도, 여수세계박람회장 일원에서 열린다.

