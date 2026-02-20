엄지원, ‘엉뽕’ 논란에 “인증 영상 공개하겠다”

배우 엄지원이 드레스 입은 모습을 공개했다가 엉뽕(엉덩이뽕)을 넣었다는 의심에 대해 직접 해명했다.

19일 유튜브 채널 '엄지원 Umjeewon'에는 '남친 공개하고 싶은 엄지원 최신 근황 | 엉뽕 논란, 독수리5형제, 대상, 급발진(?) 성격, 명예 영국인에게 영어 잡도리'라는 제목의 영상이 공개됐다.

엄지원은 "엉뽕 관련 댓글을 봤다. 그런데 미안하다. 엉뽕이 아니라서 미안하다"고 말하며 웃었다. 그는 "열심히 운동하고 있다"며 엉뽕을 넣은 적이 없다고 했다.

그러면서 "그 라인을 유지하기 위해 정말 노력하고 운동한다. 조만간 유튜브를 통해 인증 영상을 보여드리겠다"고 했다.

엄지원은 지난해 12월 대만 가오슝내셔널스타디움에서 열린 아시아아티스트어워즈2025에 참석했을 때 완벽에 가까운 드레스 핏을 보여줘 주목 받았다.

이후 소속사는 엄지원이 시상식 참석을 위해 드레스 네 벌을 입어보는 모습을 공개했다.

이 영상은 조회수 400만회에 육박하는 등 화제를 모았고 엄지원이 엉뽕을 넣은 게 아니냐는 댓글이 달리기도 했다. 엄지원은 MBTI는 ENFP라고 했다.

그는 "긍정적이고 체력도 좋고, 머리도 좋다. 상황에 대한 인지나 이해가 빠른 편"이라고 했다. 단점에 대해서는 "급발진을 한다"고 했다.

한편 엄지원은 2002년 MBC 드라마 ‘황금마차’로 데뷔해 드라마 ‘싸인’, ‘세 번 결혼하는 여자’, 영화 ‘미씽: 사라진 여자’, ‘마스터’ 등 다양한 작품에 출연했다.

사진=튜브 채널 '엄지원 Umjeewon' 화면 캡

