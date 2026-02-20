이지혜, 인중 축소 수술 후 “바람 조금 샌다…자승자박이다”

유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 화면 캡처

방송인 이지혜가 인중 축소술 후 얼굴이 자리를 잡아가고 있다며 근황을 전했다.

19일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 기절한 "57세 조혜련" 남편과 신혼처럼 사는 재혼 성공한 이유 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 조혜련은 이지혜를 보자마자 "여기(인중)가 많이 올라갔다. 바람은 안 들어오냐"고 해 웃음을 자아냈다. 이지혜는 "조금 샌다"고 답했다.

최여진이 "언니 예뻐졌다"고 하자 이지혜는 "(인중을) 당기니까 괜찮냐"고 말했다.

이지혜는 인생 굴곡에 관해 얘기할 때도 인중을 언급했다.

그는 "저는 많이 극복했다. 인중도 극복했다. 자승자박"이라고 했다.

이지혜는 지난해 말 인중을 축소하는 수술을 했다고 말했다.

그는 "인중 길이가 4㎝였다. 나이가 들면서 더 길어졌다. 인중이 콤플렉스였다. 수술하면 예쁠 것 같다고 다들 추천해서 흔들렸다"고 했다.

그룹 샵 출신으로 현재 방송인으로 활동 중인 이지혜는 2017년 세무사 문재완씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

