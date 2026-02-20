카이스트 ‘의사과학자’ 육성 허브 구축

의학과 과학기술을 지닌 ‘의사과학자’를 양성하는 의과학원이 한국과학기술원(KAIST·카이스트)에 들어선다.



카이스트는 19일 유성구 문지캠퍼스에서 ‘혁신 디지털 의과학원’(조감도) 건립을 위한 첫 삽을 떴다. 정부와 대전시, 카이스트는 총사업비 422억3200만원을 들여 지하 1층·지상 6층의 연면적 1만㎡(약 3025평) 규모로 조성한다. 2027년 11월 준공이 목표다.



의과학원은 의학·임상 경험과 함께 과학기술·인공지능(AI) 역량을 갖춘 융합형 인재를 양성·배출하고 창업까지 지원하는 교육기관이다.



카이스트는 이번 의과학원 건립으로 현재 연간 20명 내외 수준인 의사과학자 양성 규모를 국가 수요의 약 50%에 해당하는 연 50~70명 수준으로 확대할 수 있는 기반을 마련했다. 의과학원에는 AI 정밀의료 플랫폼 연구센터, 데이터 기반 융복합 헬스케어 R&D 센터, 첨단 바이오메디컬 데이터 분석센터, 디지털 의료바이오 공용 실험실 등 연구·지원 시설이 들어선다. 6층에는 대전 바이오의료 벤처클러스터가 조성되는데 미국 보스턴의 ‘랩센트럴’과 같이 고가의 연구 장비를 바이오 연구·창업가들이 공유하는 개방형 혁신 공간으로 운영될 계획이다.



이광형 카이스트 총장은 “의과학원은 단순한 교육·연구 시설을 넘어, 대전 바이오 클러스터의 구조적 한계를 보완하는 혁신 허브 역할을 수행할 것으로 기대된다”고 말했다. 이장우 대전시장은 “산·학·연·병이 유기적으로 연결되는 생태계를 갖출 것으로 전망한다”고 했다.

