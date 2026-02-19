TCL, 지난해 12월 글로벌 TV 점유율 1위…삼성전자 제쳐

중국 TV업체인 TCL이 삼성전자를 제치고 월간 기준 1위에 올랐다.

삼성전자와 TCL의 월별 글로벌 TV 출하량 점유율 추이. 연합뉴스 제공

19일 카운터포인트리서치에 따르면 지난해 12월 출하량 기준 TCL의 글로벌 TV 시장 점유율은 16%로 집계됐다. 삼성전자는 13%로 2위에 올랐다. 삼성전자는 지난해 1월부터 11월까지 11개월간 선두를 유지했으나 12월 들어 처음으로 자리를 내준 것이다.

TCL은 아시아·태평양, 중국, 중동, 아프리카 등에서 출하가 늘어 전년 동기 대비 10% 성장한 것으로 분석됐다. TCL은 미니 발광다이오드(LED) 등 고해상도 기술을 경쟁력 있는 가격에 제공하면서 신흥 시장에서 존재감을 키운 것으로 알려졌다.

반면 삼성전자는 서유럽과 중동·아프리카 지역에서 감소폭이 커져 점유율이 전월 대비 4%포인트 하락했다. 북미와 남미에서 출하가 증가해, 12월 출하량은 전년 동기 대비 8% 늘었지만 시장 점유율 방어에 실패했다.

그러나 4분기 전체 기준으로는 삼성전자 출하량이 전년 동기 대비 2% 증가하면서 TCL을 앞선 것으로 나타났다.

밥 오브라이언 카운터포인트리서치 디렉터는 “TCL은 수개월간 점유율을 확대했고 연말 출하 급증이 12월 삼성 추월로 이어졌다”며 “한 달간의 성과이지만 TCL은 지속적인 성장세를 보이는 반면 삼성은 정체 흐름을 보이고 있다”고 말했다. 그는 “TCL이 소니와의 협력을 통해 프리미엄 제품군에서 입지를 강화할 경우 향후 삼성에 더 큰 위협이 될 수 있다”고 덧붙였다.

