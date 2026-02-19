설 연휴 서울서 흉기 사건 잇따라…60대 남성 등 체포

닷새간의 설 연휴 기간 흉기를 가족과 친척에게 휘두르거나 행인을 위협한 이들이 경찰에 붙잡혔다.



서울 동대문경찰서는 설 당일 가족에게 흉기를 휘두른 60대 남성 A씨를 살인미수와 특수상해 혐의로 체포했다고 19일 밝혔다.

경찰 로고. 연합뉴스

A씨는 지난 17일 오후 10시 50분께 술에 취한 채로 아내와 아들에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다. 피해자들은 중상을 입고 병원으로 이송됐으나 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.



아들의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범 체포했으며, 이날 오전 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.



서울 구로경찰서는 친척에게 흉기를 휘두른 중국 국적 조선족 30대 남성 B씨를 살인미수 혐의로 체포해 구속했다.



B씨는 설날을 하루 앞둔 지난 16일 오후 7시 50분께 구로구 가리봉동 한 주택가에서 50대 친척을 향해 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.



B씨는 출동한 경찰관을 향해 저항하다 테이저건을 맞고 제압돼 범행 10여분 만에 현행범으로 체포됐다.



피해자는 가슴과 목 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.



전날 구속영장을 발부받아 B씨의 신병을 확보한 경찰은 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.



서울 종로경찰서는 외국인 관광객 등 행인들에게 벽돌을 던져 위협한 혐의(공중협박·특수폭행)로 50대 남성 C씨를 조사 중이다.



C씨는 설날인 지난 17일 오후 2시께 종로구 계동 노상에서 벽돌을 여러 차례 던지는 등 행인들을 위협한 혐의로 현행범 체포됐다. 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다.



C씨는 당시 음주 상태였으며 폭행 등 전력이 있던 것으로 전해졌다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지