'해산물 28만원' 바가지요금 영상…여수시 "사실무근·강력대응"

지난해 홀로 식사하는 유튜버에게 면박을 준 유명 식당 영상으로 비난받은 전남 여수시가 실체를 확인할 수 없는 '바가지요금' 영상으로 다시 곤욕을 치르고 있다.



19일 여수시에 따르면 최근 페이스북에 "여수 처음 오셨어요?"라는 제목의 영상이 올라왔다.

여수시. 연합뉴스

해산물 포장마차에서 모듬 해산물 가격이 28만원, 평소 7만원 하던 숙소는 연휴라는 이유로 25만원이었다는 내용이 담겼다.



여수 관광지 모습에 인공지능(AI) 음성을 입힌듯한 이 영상의 조회수는 14만을 넘어섰다.



여수시는 확인 결과 근거 없는 내용이라고 일축했다.



여수시는 보도자료를 내고 "영상에 구체적인 업소명, 발생 일시 등 객관적 자료가 전혀 없고 접수된 민원이나 소비자 피해 신고도 없다"고 말했다.



여수시는 "확인되지 않은 정보의 무분별한 공유는 지역 상인과 관광업계에 큰 피해를 줄 수 있다"며 "사실과 다른 내용으로 확인될 경우 지역 이미지 보호를 위해 강력 대응하겠다"고 밝혔다.



여수에서는 지난해 맛집을 소개하려는 유튜버가 홀로 식사하는 사이 '빨리 먹으라"고 면박한 유명 식당과 걸레라고 적힌 수건을 객실에 제공한 리조트형 호텔 영상이 퍼지면서 비난을 샀다.

<연합>

