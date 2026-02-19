대구 동구, 지역 첫 22개 동에 재난안전통신망 보급

대구 동구는 재난 발생 시 신속하고 정확한 상황 전파와 초기 대응 능력을 강화하기 위해 지역에서 처음으로 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기를 구입해 전 동 행정복지센터에 보급했다고 19일 밝혔다.

재난안전통신망(PS-LTE)은 재난 대응 전용 무선통신망으로, 대규모 재난이나 통신 장애 상황에서도 안정적인 통신이 가능해 관계기관 간 공조와 현장 지휘에 핵심적인 역할을 수행한다. 동구는 이를 통해 기존 유∙무선 통신의 한계를 보완하고, 재난 상황에서 소통 채널을 대폭 확대한다는 계획이다.

또한, 단말기 보급에만 그치지 않고 실제 상황에서 원활하게 활용할 수 있도록 사용자 교육과 교신 훈련을 주기적으로 할 예정이다. 이를 통해 평시부터 재난안전통신망 활용 숙련도를 높이고, 재난 발생 초기 단계에서 신속한 정보 공유와 대응이 이루어질 수 있도록 대비한다는 방침이다.

윤석준 동구청장은 “이번 재난안전통신망 확대 보급을 통해 구와 동 간 지휘∙협력 체계를 더욱 견고히 하고, 어떠한 재난 상황에서도 신속하게 대응할 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

