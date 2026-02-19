계명문화대학, 제66회 간호사 국가시험 전원 합격 쾌거

계명문화대학교는 간호학과가 최근 한국보건의료인국가시험원이 시행한 2026년 제66회 간호사 국가시험에서 응시자 144명 전원이 합격했다고 19일 밝혔다.

간호학과 졸업예정자 144명이 응시한 이 시험은 체계적인 국가시험 대비 프로그램과 학과 차원의 밀착 지도가 결실을 맺으며 전원 합격이라는 성과로 이어졌다고 대학 측은 설명했다.

간호학과 재학생들이 중환자실 실습 수업을 하고 있다. 계명문화대학교 제공

이 대학 간호학과는 2011년 신설 이후 현재까지 총 1005명의 졸업생을 배출했다. ‘창의적 간호, 글로컬 간호리더 양성’이라는 비전 아래 전문성과 인성을 겸비한 간호 인재 양성에 힘써왔다.

특히 2주기, 3주기에 이어 4주기 간호교육인증평가에서 5년 인증을 획득해 교육의 우수성을 대외적으로 인정받았으며, 지난해 간호대학 실습교육지원사업에 선정돼 시뮬레이션 기반 실습교육을 한층 강화하고 있다.

이를 통해 학생 중심의 실무역량을 체계적으로 향상시키며 지역사회와 의료현장이 요구하는 역량 있는 간호전문가를 지속적으로 배출하고 있다.

김향동 학과장은 “국가시험 전원 합격을 목표로 특강 운영, 모의고사 시행 및 결과 분석, 지도교수의 1대1 밀착 상담 등 단계별 맞춤형 프로그램을 운영해 의미 있는 결실을 거둘 수 있었다”고 말했다.

