“비상계엄 핵심은 軍을 국회 보낸 것… 국헌문란 목적 해당” [윤석열 1심 무기징역]

법원은 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포는 헌법기관인 국회의 정치 활동을 무력으로 마비시키려는 ‘국헌문란 목적의 폭동’에 해당한다고 인정하고 내란 우두머리 혐의에 유죄를 선고했다. 고위공직자범죄수사처(공수처)의 내란죄 수사권도 인정하며 윤 전 대통령에 대한 수사 및 기소 절차는 적법하다고 판단했다.

◆“무장 군인 국회 투입, ‘국헌 문란 폭동’”



서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 19일 윤 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 1심 선고공판에서 “이 사건의 핵심은 군을 국회로 보낸 것”이라며 “윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관은 국회에 군대를 보내 국회가 상당한 기간 동안 기능을 하지 못하도록 하려는 내심의 목적을 갖고 있었음을 부정하기 어려워 보인다”고 강조했다. 또 “계엄 선포 포고령 공고와 국회 봉쇄, 정치인 체포조 운영, 선거관리위원회 점거, 서버 반출 및 직원 체포 모두 그 자체로 폭동에 해당한다”고 설명했다.



내란죄를 규정한 형법 87조는 ‘대한민국 영토 전부 또는 일부에서 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 폭동을 일으킨 자를 처벌한다’고 명시하는데, 재판부는 윤 전 대통령이 ‘국헌문란의 목적’을 갖고 무장 군인을 투입하는 폭동 행위까지 나아갔다고 본 것이다.

재판부는 “폭동이란 최광의(最廣義)의 폭행·협박을 말하는 것”이라며 “여러 사정을 종합하면 군을 무장시켜 국회로 출동시킨 자체, 헬기를 보내거나 담을 넘어 국회에 진입하는 자체, 국회 관리자들과 몸싸움 하는 자체, 심지어 체포를 위해 장구를 갖추고 차량을 이용해 국회에 출동하는 자체가 대부분이 폭동에 포섭된다”고 판단했다.



‘야당의 주요 관료 탄핵과 예산 삭감에 대한 경고성 계엄’이었다는 윤 전 대통령 측의 주장도 “어떤 일을 행한 동기나 이유를 명분과 그 목적을 혼동해 하는 주장”이라며 받아들이지 않았다. 재판부는 “국가 위기를 판단하고 이를 바로잡고 싶은 건 정당성 여부 판단은 별론으로 하더라도 동기나 이유 명분에 불과하지, 군대를 국회에 보내는 등의 목적이라고 볼 수 없다”고 꼬집었다.



‘비상계엄 선포는 대통령의 고유 권한’이므로 처벌할 수 없다는 윤 전 대통령 측 주장도 배척했다.



재판부는 “계엄을 하더라도 국회의 권한을 침해하거나 행정, 사법의 권한을 침해할 수 없는데, 이를 목적으로 한 계엄이라면 헌법상 권한 행사일지라도 형법상 ‘국헌 문란 목적 내란죄’가 성립할 수 있다”고 밝혔다.



12·3 비상계엄과 관련해 윤 전 대통령과 김 전 장관이 일일이 관여하지 않은 폭동 행위에 대해서도 내란죄 책임을 진다고도 판단했다. 재판부는 “대법원 판례는 일일이 개별적으로 관여하지 않더라도 이 부분에 대해서도 내란죄 책임은 모두 부담한다는 것”이라며 “따라서 이 부분에 있어서 다소 억울하다는 사정이 있을지라도 전체로서 내란죄의 책임을 진다는 게 이 법원의 판단”이라고 했다.

◆“공수처 내란죄 수사권 인정”



고위공직자범죄수사처(공수처)에 내란죄에 관해 수사를 개시할 수 있고, 이에 기반한 윤 전 대통령 기소도 적법하다는 게 재판부 판단이다.



재판부는 “공수처는 상설기관으로서 계속해서 관련 범죄를 수사하고 실체적 진실을 파악해야 할 일반적 수사기관”이라며 “이 사건의 경우 직접 관련성이 인정되고, 규범적 의미에서 보더라도 효율적인 수사에 대해 필요가 크다는 점을 부인할 수 없기 때문에 내란죄에 관해 공수처의 수사권을 인정하는 것이 타당하다”고 밝혔다.



아울러 공수처의 수사권이 없더라도 이 사건 기소가 유효하다고도 봤다.



재판부는 “검찰은 공수처 송부기록 외에 다른 증거들 종합해서 기소 결정한 것으로 보인다”며 “공수처 수집 증거를 다 빼더라도 경찰, 검찰이 수집 증거 등에 의해 유죄 판단할 피고인들에 대해 유죄 판단할 증거가 충분하다고 판단한다”고 강조했다.



공수처의 내란죄 수사권 논란은 12·3 비상계엄 직후 검찰·경찰·공수처가 동시에 수사에 착수했으나 수사 우선권을 명시한 규정을 찾을 수 없게 되면서 발생했다.

