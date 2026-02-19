尹, 선고순간 미동 없어… 방청석선 “尹어게인” “잘못 빌어라” [윤석열 1심 무기징역]

“주문, 피고인 윤석열을 무기징역에 처한다.”



19일 오후 4시 서울법원청사 417호 형사대법정. 서울중앙지법 형사25부의 재판장인 지귀연 부장판사가 주문을 낭독하자 침묵이 흘렀다. 피고인들은 미동이 없었다. 윤 전 대통령은 퇴정하는 재판부를 향해 일어서서 고개 숙여 인사했다.

내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령이 19일 열린 1심에서 무기징역을 선고받았다. 서울중앙지방법원 제공 영상 캡처

재판부 퇴장 직후 법원 경위들이 방청석 가장자리를 양팔 간격으로 둘러싸고 질서를 유지했지만 소란을 막진 못했다. 일부 방청인이 퇴정하는 윤 전 대통령을 향해 “대통령님 힘내세요, 윤 어게인”을 연신 외치는가 하면, 한 중년 남성은 윤 전 대통령을 향해 “국민에게 잘못했다고 빌어라, 양아치야”라며 목소리를 높였다. 법정 출입구에선 한 중년 여성이 “똥판사 회개하라”며 “지귀연 어딨어”라고 소리치는 등 아수라장을 방불케 했다.



이날 3시부터 열린 재판에는 윤 전 대통령을 비롯해 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관과 노상원 전 국군정보사령관, 김용군 전 국군정보사령부 대령, 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장, 윤승영 전 국가수사본부 수사기획조정관, 목현태 전 서울경찰청 국회경비대장 등 피고인 8명이 모두 출석했다. 재판부는 재판 시작 무렵 “판결 선고 과정에서 소란이나 기타 이상한 행동을 하면 퇴정 등 조치를 취할 수밖에 없으니 방청하는 분들은 유념해달라”고 당부했다.



구속 피고인 출입문으로 법정에 들어온 윤 전 대통령은 재판부를 향해 고개 숙여 인사했다. 감색 정장에 넥타이를 하지 않고 맨 위 단추를 푼 흰 와이셔츠 차림이었다. 김 전 장관은 피고인석에 앉은 뒤 이하상 변호사와 반갑게 인사했고, 노 전 사령관은 말없이 자리에 앉았다. 이 변호사는 재판장이 판결문을 낭독하는 동안 눈을 감고 두 손으로 콧잔등을 문질렀다. 윤 전 대통령은 이 변호사 뒤편에 앉아 검사석을 응시하며 가만히 판결을 들었다.

윤 전 대통령의 이 사건 재판은 지난해 2월20일 공판준비기일을 시작으로 이날 선고공판까지 꼬박 365일이 걸렸다. 12·3 비상계엄으로부터 443일 만이다.



헌법재판소의 파면 결정 열흘 뒤인 지난해 4월14일부터 결심이 진행된 지난달 13일까지 공판만 43차례 이뤄졌다. 윤 전 대통령은 공판 10건 중 4건(41.9%·18회)을 불출석했다. 그는 재판에 16차례 연속해서 나오지 않다가 헌법재판소와 국회 등에서 자신에게 불리하게 증언한 곽종근 전 육군특수전사령관이 증인으로 출석한 지난해 10월30일 공판부터 출석을 재개했다.



재판에 불려 나온 증인은 지난해 12월30일 병합된 김용현 전 장관 등 군 관계자 재판과 조 전 청장 등 경찰 지휘부 재판 모두 합쳐 약 160명이다. 당시 ‘체포조’에 투입된 부대원부터 곽 전 사령관과 홍장원 전 국가정보원 1차장, 여인형 전 국군방첩사령관 등이 출석해 비상계엄 전후 상황을 증언했다. 군 관계자 재판에는 55명, 경찰 지휘부 재판에는 총 71명의 증인이 출석했다.

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 열린 19일 전국민중행동을 비롯한 시민단체 회원들이 서울 종로구 광화문 광장에서 피켓을 들고 사법부의 법정최고형 선고를 촉구하고 있다. 연합뉴스

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 열린 19일 윤 전 대통령 지지자들이 이날 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서 ‘공소기각’을 촉구하는 집회를 하는 모습. 유희태 기자

경찰과 법원은 윤 전 대통령 구속 당시 발생한 ‘서부지법 폭동 사태’의 재현을 막기 위해 출입을 엄격히 통제하고 보안을 강화했다. 경찰은 이날 중앙지법 삼거리 일대에 기동대 16개 부대 약 1000명을 배치했다. 법원 청사는 경찰 버스로 둘러싸였다. 청사 외부에선 경찰 기동대가 곳곳을 순찰했고, 내부에선 법정으로 가는 복도에 법원 경위 수십명이 늘어서 경비했다.



이날 서울 서초구 서초동 법원종합청사 일대는 보수진영 지지자들이 인산인해를 이뤘다. “공소기각”을 외치는 윤 전 대통령 지지자들과 “윤석열 사형”을 외치는 이재명 대통령 지지자들이 충돌을 빚으며 긴장감이 고조됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지