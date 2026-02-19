‘尹 구속취소 논란’ 지귀연 판사, 선고 땐 단호 [윤석열 1심 무기징역]

19일 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 1심 선고를 한 서울중앙지법 형사25부 지귀연 부장판사는 재판 과정에서 정치권 공세를 한 몸으로 받았다. 지난해 3월 7일 윤 전 대통령의 구속취소 청구를 인용한 것이 도화선이었다.

서울중앙지법 형사합의25부 지귀연 부장판사가 19일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 12·3 비상계엄 관련 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 판결 선고 주문을 낭독하고 있다. 서울중앙지법 제공

재판부가 구속취소의 주요한 근거로 삼은 것은 고위공직자범죄수사처(공수처)의 수사권 한계를 넘은 수사상의 절차적 문제였다. 그러나 정작 여론의 더 큰 관심을 받으며 논란이 된 것은 구속기간 계산법이었다. 재판부는 구속기간을 ‘날’이 아닌 ‘시간’으로 계산하는 셈법으로 검찰이 구속기간 만료 후에 윤 전 대통령을 기소했다고 판단했다. 그간 법원 내부에선 영장실질심사에 의해 수사 서류가 법원에 머문 기간만큼 구속이 늘어나는 기간을 따질 때 날로 계산하는 게 일반적이었다. 더불어민주당을 중심으로 “실무 관행을 벗어난 결정”이라는 거센 비판이 터져 나왔다.



이는 재판부에 대한 여당의 공격과 의혹 제기로 이어졌다. 민주당은 지난해 5월 지 부장판사가 룸살롱(유흥주점)에서 직무 관련자들에게 접대받았다는 의혹을 꺼내 들었다. 해당 의혹은 친여 시민단체의 고발로 공수처 수사로까지 이어졌다. 대법원 윤리감사관실은 조사 결과 지 부장판사가 직무 관련성이 없는 후배 변호사 2명과 횟집에서 만나 개방된 홀에서 2시간가량 1차 저녁 식사와 음주를 했으며 음식값 15만5000원은 직접 결제했다고 공개했다. 지 부장판사는 식사 이후 재판 준비를 이유로 자리를 뜨려 했으나 한 변호사 제안으로 해당 변호사가 평소 가던 술집으로 갔고 그곳에서 술 한두 잔을 마시고 먼저 일어났다고 밝혔다. 해당 술집은 큰 홀에 노래를 부르는 라이브 시설을 갖춘 곳으로 룸살롱 같은 곳은 아니라고 대법원은 전했다. 외부위원들로 구성된 대법원 감사위원회는 “현재로선 지 부장판사에게 징계 사유가 있다고 판단하기 어렵다”는 심의 결과를 발표했다.



재판 과정에서는 피고인 측 발언을 적극적으로 제지하지 않고, 때로는 농담 섞인 표현으로 소송을 지휘한 지 부장판사의 진행 방식도 주목받았다. 지 부장판사는 지난달 9일 열린 공판에선 김 전 장관 측과 특검팀 간 증거조사 절차를 둘러싼 실랑이가 벌어지자 변호인 측에 “프로와 아마추어의 차이는 징징대지 않는다는 것”이라고 말했다. 지 부장판사는 이날 선고를 끝으로 법관 정기인사에 따라 23일 서울북부지법으로 자리를 옮긴다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지