李대통령 “반시장적 담합 반복 땐 시장서 영구 퇴출”

이재명 대통령은 19일 “부동산 등 경제 산업 전반에서 반시장적인 담합 행위가 뿌리 깊게 퍼져 있다”며 “질 나쁜 범죄를 뿌리 뽑아야 경제의 질적 도약이 가능하다”고 밝혔다. 담합 행위에 대한 실질적인 경제 제재를 강조한 이 대통령은 “반시장적 행위가 반복될 경우에는 시장에서 영구적으로 퇴출시키는 방안도 적극 검토하라”고 지시했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “시장 지배력을 악용한 담합 행위는 공정한 경쟁을 가로막고 시장 신뢰를 훼손하며 국민경제 발전을 방해하는 암적 존재”라며 이같이 말했다. 반시장적인 담합 행위가 이뤄지는 분야로는 부동산뿐 아니라 설탕, 밀가루, 육고기, 교복 등을 거론했다.

“시장 교란 세력 발본색원” 이재명 대통령이 19일 청와대 여민관에서 주재한 수석보좌관회의에서 모두발언을 하고 있다. 이 대통령은 설탕, 밀가루, 육류, 부동산 등의 가격 담합 행위를 “국민경제 발전을 방해하는 암적 존재”로 규정했다.

담합 행위를 뿌리 뽑기 위해선 형사처벌보다 경제 이권 박탈이나 경제적 부담 강화 같은 실질적인 경제 제재가 필요하다고 역설했다.



이 대통령은 “담합 이득을 훨씬 넘어서는 무거운 제재가 뒤따라야 한다”며 “다 돈을 벌자고 하는 일이어서 처벌은 별로 효과가 없어 보인다. 형사처벌에 많이 의존하다 보면 우리가 겪었던 처벌 만능주의, 사법국가로 잘못 흘러가게 될 수 있다”고 짚었다. 그러면서 청와대 참모진을 향해 “반시장적 행위가 반복될 경우에는 아예 시장에서 영구적으로 퇴출시키는 방안도 적극 검토해야 한다”며 “시장 교란 세력의 발본색원을 위해서 범정부 차원의 강력하고 신속한 대처를 당부한다”고 언급했다.



설 연휴 기간에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 쉬지 않고 강조해 온 부동산 투기 문제 관련 언급도 이어졌다. 이 대통령은 “불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하고, 누구에게나 공정하고 합리적인 사회 질서를 확립하며 지속적으로 성장·발전하는 ‘모두의 경제’를 함께 만들어가야겠다”고 했다. 이어 “우리 정치도 사사로운 이익이나 작은 차이를 넘어 힘을 모아주시길 당부드린다”고 덧붙였다. ‘부동산 정책 드라이브’ 의지를 재차 드러내는 동시에 정부 정책 방향에 반대하는 야권을 향해서도 우회적으로 협조를 요청한 것으로 풀이된다.



정부는 교복 업체들의 담합 행위와 불공정 행위에 대해 면밀히 살펴본다는 방침이다. 최교진 교육부 장관은 이날 페이스북을 통해 “교육부를 중심으로 재정경제부, 기획예산처, 공정거래위원회, 중소기업벤처부가 20일 합동회의를 통해 교복값 전반을 점검하고 실효성 있는 개선안을 마련하려고 한다”며 “협동조합 활성화를 통한 가격 적정화 등 여러 대안을 열어놓고 검토하겠다”고 했다.

