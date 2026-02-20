서울 아파트값 상승률 석 달 만에 1% 넘어

지난달 서울 집값 상승폭이 2개월 연속 커졌다. 특히 서울 아파트값 상승률은 지난해 10월 이후 3개월 만에 1%를 넘어섰다.



19일 한국부동산원이 발표한 ‘1월 전국주택가격동향조사’ 결과에 따르면, 서울의 주택종합(아파트·연립·다세대·단독주택 등) 매매가격은 전월보다 0.91% 올랐다. 상승률은 지난해 11월 ‘10·15 부동산 대책’ 영향으로 전월 대비 0.42%포인트 축소된 0.77%를 기록했다가 12월 0.80%로 다시 커진 데 이어 두 달째 확대 흐름을 이어갔다.

19일 서울 남산 N서울타워에서 바라본 아파트 밀집지역. 연합뉴스

특히 강남권과 ‘한강벨트’가 상승세를 견인했다. 송파구(1.56%)의 상승률이 서울에서 가장 높았고, 동작구(1.45%)와 성동구(1.37%)가 뒤를 이었다. 강동구(1.35%), 용산구(1.33%), 양천구(1.28%), 영등포구(1.24%), 중구(1.18%), 마포구(1.11%) 등도 강세였다. 경기(0.32%→0.36%)는 평택·고양 일산서구 위주로 하락했지만 규제지역인 용인 수지·성남 분당·안양 동안구 위주로 상승하며 오름세를 기록했다.



아파트 기준으로는 서울(0.87%→1.07%)이 0.20%포인트, 경기(0.42%→0.48%)는 0.06%포인트 커졌다.



이런 상황에서 지난해 서울 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 생애최초 매수자 절반이 30대인 것으로 나타났다.



대법원 등기정보광장에 따르면 지난해 서울 집합건물 생애최초 매수 건수 6만1161건 중 30대 매수 건수는 3만482건으로 전체의 49.84%에 달했다. 2024년(45.98%)보다 4%포인트 가까이 늘어난 수준이자 대법원이 관련 통계를 공개한 2010년 이후 역대 가장 높은 비중이다.



30대 매수 비중은 고금리와 집값 하락기였던 2022년 36.66%까지 줄었다가 2023년 42.93%로 반등한 뒤 3년 연속 상승세다. 지난해 정부의 초강력 규제로 대출 문턱이 높아졌지만, 상대적으로 규제가 적은 신혼부부 주택구입자금이나 신생아 특례 디딤돌 대출 등 정책자금 이용자들을 중심으로 매수가 이뤄진 영향으로 보인다.

