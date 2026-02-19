네이버페이 “오류 사태 복구… 불편 드려 대단히 죄송”

네이버페이의 결제 실패 등 일부 오류 사태가 발생 약 4시간 만에 모두 해결됐다.

네이버페이 로고. 네이버페이 제공

네이버페이는 이날 오후 4시35분쯤 올린 공지에서 “서비스 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다”며 이같이 밝혔다.

앞서 네이버페이는 같은 날 오후 12시38분쯤 “오류 현상이 발생해 긴급 확인 중”이라며 “서비스 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다”는 공지를 게재했다.

구체적으로는 △주문서에서의 포인트 조회와 결제 실패 문제 △결제 내역과 이벤트 내역 조회 실패 △현장결제 포인트·머니 결제 불가 △페이머니카드 결제 실패 오류가 발생했다.

네이버페이 이용자들이 이 시간대 해당 서비스로 결제나 예약을 시도할 때마다 실패 오류 메시지가 나타났다.

온라인 쇼핑 과정에서도 주문이 완료되지 않거나 대기 오류 메시지가 떴다. 포인트가 조회되지 않는 사례도 잇따랐다.

외부 요인에 따른 오류는 아닌 것으로 본 네이버페이는 문제 해결을 위해 총력을 기울여왔다.

네이버페이 관계자는 “보다 안정적인 서비스 제공을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

