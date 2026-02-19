연휴 끝 증시 고공행진… 코스피 사상 첫 5600선 돌파

코스피와 코스닥 시장이 설 연휴 직후 동반 강세를 나타냈다. 코스피는 사상 첫 5600선에 올랐고 코스닥에서는 올해 두 번째 매수 사이드카가 발동했다. ‘코리아 디스카운트’(한국 주식 저평가)가 빠르게 해소되고 있다는 평가와 함께 이제는 단순한 저평가 업종보다는 수익성과 밸류에이션(가치평가)을 고려해야 한다는 분석도 나왔다.

국내증시 동반 상승 랠리 코스피가 사상 최고치로 거래를 마친 19일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 전 거래일 종가와 비교해 170.24포인트(3.09%) 상승한 5677.25를 나타내고 있다. 코스닥도 전 거래일 대비 54.63포인트(4.94%) 상승한 1160.71로 마감한 가운데 강한 매수세에 오전 한때 올해 두 번째 매수 사이드카가 발동되기도 했다. 뉴스1

20일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 170.24포인트(3.09%) 오른 5677.25에 장을 마쳤다. 지수는 135.08포인트(2.45%) 오른 5642.09로 출발해 한때 5681.65까지 올랐다. 장중·종가 모두 최고치를 경신한 것이다. 수급별로는 개인과 외국인이 각각 약 8600억원, 9200억원을 순매도했지만 기관이 1조6400억원 매수 우위를 보였다.



코스피 지수 상승을 견인한 종목은 반도체 투톱이었다. 삼성전자가 4.86%(8800원) 급등하며 처음으로 ‘19만 전자’에 올랐고 SK하이닉스도 1.59% 오른 89만4000원에 거래를 마쳤다. 간밤 미국 기술주가 강세를 보이며 반도체주를 중심으로 상승 탄력을 받은 것으로 풀이된다. 키움증권 이성훈 연구원은 “연휴 이후 반도체를 필두로 한 견조한 이익 모멘텀(동력)과 밸류에이션 매력을 보유한 가운데 대내외 유동성 여건에 힘입어 상승 경로를 이어갈 것”이라고 진단했다.



증시 불장에 힘입어 증권주는 줄줄이 신고가를 썼다. 특히 현대차·SK·한화투자·상상인증권 등이 상한가를 기록했고 NH투자·미래에셋증권 등도 10%대 급등세를 나타냈다. 증시 활황에 거래대금 급증 등 펀더멘털 개선이 이어질 것이란 기대에 힘입은 것으로 풀이된다.



이날 코스닥 시장에서는 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카) 조처가 발동하기도 했다. 지난달 26일 이후 올해 두 번째 매수 사이드카다. 지수는 54.63포인트(4.94%) 오른 1160.71에 장을 마쳤다. 시가총액 1위인 에코프로가 14.56% 올랐고 알테오젠(7.72%)과 삼천당제약(19.44%) 같은 상위 종목도 큰 폭의 상승률을 기록했다.



국내 증시에 대한 저평가가 일부 해소한 상황에서 앞으론 옥석 가리기가 이뤄져야 한다는 분석도 나온다. 허재환 유진투자증권 연구원은 최근 코스피의 주가순자산비율(PBR)이 2배에 근접했다는 점을 언급하며 “이제부터는 막연한 저평가 주식을 찾기보다 기업의 실제 수익성(ROE)과 밸류에이션을 동시에 따져보는 선별적인 투자전략이 필요하다”고 강조했다.

