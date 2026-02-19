美·이란 ‘일촉즉발 전운’… “트럼프 결단만 남았다”

미국과 이란의 핵 협상 결렬 이후 양국 간 긴장이 최고조로 치닫고 있다. 미국이 이미 이란 공격 준비를 마치고 도널드 트럼프 대통령의 최종 승인을 기다리고 있으며, 이란도 전쟁에 대비하고 있다는 보도가 잇따르고 있다. 수주 내 양국 전쟁 가능성이 90%라는 언급도 나왔다.

묘수일까 악수일까 이란 남부 반다르아바스 항구에 18일(현지시간) 입항한 러시아 초계함 스토이키에서 러시아와 이란 해군 장교들이 함께 지도를 보며 작전을 논의하고 있다. 미국이 항공모함 전단을 중동에 파견하고 이란이 해상 무력시위를 하며 역내 군사 긴장감이 높아진 가운데, 이란과 러시아는 19일 오만만에서 합동 해군훈련을 실시한다. 러시아 국방부, EPA연합뉴스

18일(현지시간) 미국 CNN방송 등은 트럼프 행정부 내 핵심인사 등을 인용해 미군이 이미 지난 주말 중 이란을 공격할 준비를 마쳤으며 트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지 않은 상태라고 전했다. 한 소식통은 트럼프 대통령이 군사 행동 여부에 대해 참모진 등의 의견을 수렴해왔으며, 이날 백악관 상황실에서 행정부 고위 국가안보 관계자들이 모여 이란 사태를 논의했다고 밝혔다.



트럼프 행정부는 이란에 대한 공격 가능성을 공개적으로 드러내고 있다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “트럼프 대통령은 이란을 비롯한 전 세계 어느 국가에 대해서도 외교적 해결을 항상 최우선 선택지로 삼아왔다는 점을 분명히 해왔다”면서도 “다만, 이란에 대해 공격을 할 많은 이유와 논거가 있다”고 말했다. 트럼프 대통령이 이란 핵 프로그램 문제와 관련해 일단 대화를 통해 해결점을 찾으려 하겠지만, 이 방안이 통하지 않는다면 군사공격 옵션을 활용할 수 있다는 경고로 풀이된다.



이미 중동 지역에 5만여명에 이르는 미군 병력이 주둔하고 있는 가운데, 미국은 최근 대규모 공습과 전자전 등에 특화된 최신 전투력까지 대폭 보강하고 있다. 사우디아라비아 알카르지 공군기지에 공군 조기경보통제기인 E-3, 다목적전투기 F-16 파이팅팰컨, 요르단 아즈라크 무와파크 살티 공군기지에 전자전용 전투기 E/A-18G 그라울러, 다목적 전투기 F-15 이글 등이 배치됐고, 아라비아해에 주둔 중인 USS 에이브러햄 링컨 항공모함을 포함해 홍해, 페르시아만, 호르무즈해협 등에 대규모 해군 전력도 자리 잡고 있다. USS 제너럴 포드 항공모함이 이끄는 두 번째 항모전단은 이번 주말 또는 다음주 초 중동에 도착할 예정이다. 월스트리트저널은 “미국이 2003년 이라크 침공 이후 최대 규모의 공군력을 중동 지역에 집결시키고 있다”고 전했다.



최근 핵 협상이 난항에 빠지며 미국의 군사행동이 사실상 임박했다는 위기감이 커지고 있다. 트럼프 대통령의 한 참모는 미국 악시오스에 “주변 일부 인사는 트럼프 대통령에게 이란과 전쟁에 나서지 말라고 경고하고 있지만, 앞으로 몇 주 안에 우리가 무력 행동을 보게 될 가능성이 90%라고 나는 생각한다”고 공습 가능성이 훨씬 크다고 밝혔다. 악시오스는 또 다른 소식통을 인용해 “대이란 군사작전이 지난달 베네수엘라에서 니콜라스 마두로 대통령 체포 시 감행했던 정밀 타격 작전과 비교해 본격적인 전쟁에 가까운, 수주 간에 걸친 대규모 작전이 될 수 있다”며 “이번 작전이 미국과 이스라엘의 합동 작전으로 진행될 가능성이 크다”고 내다봤다.

이란도 전시체제를 갖추고 있다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 지휘부 와해 때 일선 부대가 독자적으로 작전을 수행할 수 있는 방어 전략을 세웠다. 세계 원유 수송량의 약 5분의 1이 지나는 호르무즈해협에는 혁명수비대 해군을 전진 배치했다.



핵 시설과 미사일 기지 복구 작업도 이뤄지고 있다. 미국 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)가 위성사진을 분석한 결과 이란은 최근 지난해 미국과 이스라엘의 폭격에 파괴됐던 수도 테헤란 외곽 파르친 군사기지의 ‘탈레간2’ 등 주요 핵시설을 재건하고 외부 침입에 대비한 요새화 작업을 진행한 것으로 파악됐다. 이란 남부 시라즈와 콤의 미사일 기지에서는 공습 피해 건물들에 대한 재건 및 지붕 수리 작업 등이 포착됐다.



이란은 러시아와 19일 오만만에서 북인도양으로 이어지는 해역에서 연합 해상군사훈련도 한다. 이란과 러시아 언론은 이날 호르무즈해협의 주요 항구 반다르아바스에 도착한 스토이키함 사진을 공개했다.

