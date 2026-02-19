오세훈, 윤석열 선고에 “곪은 상처 도려내야”…쇄신 거듭 강조

오세훈 서울시장이 19일 윤석열 전 대통령 등의 내란 혐의 사건 1심 판결 후 사과와 함께 다시 한번 보수 진영의 쇄신 필요성을 강조했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 ‘늦었지만 오늘부터라도 새롭게 태어나야 한다’는 제목의 글을 올렸다.

오세훈 서울시장이 19일 서울시청에서 열린 ‘다시,강북전성시대 2.0’ 기자설명회에서 발표하고 있다. 뉴스1

오 시장은 “사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다”며 “비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 말했다.

오 시장은 이어 “언제까지 사과만 할 거냐고 묻는 분들도 있지만 국민들께서 반성과 참회의 진정성을 받아주신다면, 국민의힘을 향한 실망과 화가 녹아내릴 수 있다면 백 번이고 천 번이고 저부터 한 분 한 분의 손을 잡고 말씀드릴 것”이라고 밝혔다.

동시에 오 시장은 사과에 그치면 안 된다며 ‘절윤’(윤 전 대통령 절연)을 재차 압박했다. 그는 “절윤을 얘기하면 분열이 생긴다고 하는 분들이 있는데 그것은 분열이 아니라 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정”이라고 목소리를 높였다.

오 시장은 “절윤은 피해갈 수 없는 보수의 길로 비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 갈 것”이라며 “제게는 서울과 수도권에서 뛰고 있는 유능한 후보들과 함께 국민의 선택을 받고 새로운 보수의 길을 열어야 할 책임이 있기 때문”이라고 했다.

오 시장은 남은 시간이 별로 없다고도 꼬집었다. 그러면서 “국민의힘이 달라진 모습으로 국민 앞에 다시 설 수 있도록, 실력 그대로를 정정당당히 평가받을 수 있도록 어떤 어려움이 있더라도 저에게 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다”며 “그것이 보수가 다시 국민의 선택을 받을 수 있는 유일한 길이라고 믿는다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지