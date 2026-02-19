“성규형, 컵라면 먹고 싶어”… 팬 깜찍한 ‘금전 요청’에 송금한 장성규

방송인 장성규가 팬의 금전 요청에 응한 사실을 공개해 눈길을 끌었다.

장성규는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 팬과의 DM(다이렉트 메시지)를 캡처한 이미지를 게시했다.

그는 “돈을 요구하는 DM이 종종 있다. 금전거래는 안 한다는 원칙 탓에 안 보냈지만 이런 귀여운 새해 인사에는 마음이 동한다”라는 글을 함께 올렸다.

장성규 인스타그램 캡처

공개된 대화에 따르면 한 팬은 “성규형, 설 잘 보내고 건강하라. 사랑한다”라고 인사를 건넨 뒤 계좌번호와 함께 “1000원만 보내달라. 육개장 컵라면 먹고 싶다”라고 요청했다. 이에 장성규는 실제로 1000원을 송금한 내역을 인증하며 “보냈다. 맛나게 먹고 올해도 힘내라”고 답했다.

그는 이번 사례가 예외적 조치라는 점을 강조했다. 장성규는 “팔로워와 처음이자 마지막 금전거래”라며 “천원의 행복. 금전 거래 조심”이라고 덧붙였다. 평소 금전 요구 메시지에는 응하지 않는다는 기존 원칙도 다시 언급했다.

1983년생인 장성규는 2012년 JTBC 아나운서로 입사해 얼굴을 알렸으며, 2019년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 활동 중이다. 이후 각종 예능 프로그램 진행을 맡으며 방송 활동을 이어가고 있다.

한편 그는 2021년 개인 법인 명의로 서울 강남구 청담동의 지하 2층~지상 4층 규모 건물을 약 65억원에 매입했다. 해당 건물은 최근 시세가 약 100억원 안팎으로 평가돼 약 30억원가량 상승한 것으로 전해져 화제가 된 바 있다.

해당 건물은 대지면적 약 72평, 연면적 약 250평 규모로, 지하철 7호선 청담역에서 도보 약 8분 거리에 위치해 입지 조건이 양호한 편으로 평가된다.

