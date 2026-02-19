[김양진의 선견지명] 南城 없는 남태령 이야기

서울이 낭이라 하니 남태령부터 긴다는 말이 있다. 예로부터 서울은 높은 곳이니 ‘서울 간다’고 하면 다들 올라간다고 했다. 올라간다고 했으니, 필경은 서울이 아주 높은 곳으로 인식되었고, 여기에서 유추되어 깊은 낭떠러지를 동반한 지역으로 여겨졌을 것이다.



삼남에서 서울로 들어오는 관문인 남태령(南太嶺)의 본래 지명은 여시고개/여우고개였다. ‘고려사’ 82권 ‘병지’에 ‘葉戶峴(엽시현)’이 나오고 ‘신증동국여지승람’(1530), ‘동국여지지’(1656), ‘조선왕조실록’(인조2/1624.2.9.)에 ‘狐峴(호현)’이 보인다. ‘엽시현’은 ‘여시고개’를 쓴 것이고 ‘호현도 ‘여우고개’라는 뜻이다.



정조가 수원 행차를 할때 이곳을 지나면서 지명을 물었다고 한다. 과천현의 이방 변씨가 남태령(南太嶺)이라 답하자 정조는 “이렇게 낮은 고개가 ‘嶺[령, 큰 고개]’이 맞는가”라고 되물었다. 본래 이곳 지명은 ‘여우고개(즉 葉屍峴/狐峴)’인데 변씨가 왕에게 그런 품격 없는 말을 올릴 수 없어 ‘남쪽 큰 고개’라는 뜻의 ‘남태령’이라 한 데서 지명이 기원했다는 이야기가 전해온다. ‘남태령’이 정조 14년(1790) 10월 ‘비변사등록’에 처음 등장하는 것으로 볼 때 나름의 신빙성이 있다.



큰 고개가 아닌 샛고갯길을 ‘남태령’이라고 한 것에 대한 부담 때문인지 이 고개의 명칭은 어느새 ‘남현’으로 바뀌었는데, 이는 ‘남태령’과 ‘엽시현’, ‘호현’의 절묘한 조합의 결과라 할 수 있다. 이후 어느 시기엔가 이곳에 ‘남성(南城)’이라는 지명이 생겼다. 하지만 근처 어디에도 ‘남성(南城)’이라 할 만한 ‘성(城)’이 존재하지 않는다. 아마도 근대와 현대를 지나면서 ‘고개[峴]’의 옛말 ‘재’와 ‘성(城)’의 옛말 ‘재’가 동음이의어를 이루던 무렵 남현동의 ‘남현(南峴)’과 ‘남성(南城)’이 섞여 쓰인 듯하다. 1963년 1월1일 서울특별시 조례에 의해 남성동(南城洞)이 서울특별시 영등포구 신동출장소 관할에 신설되면서 ‘남성’이라는 동명이 처음 활성화되고 1967년 ‘남성’의 한자를 ‘남성(南星)’으로 바꾸어 남성국민학교가 설치되었다.



1970년 5월5일 서울특별시조례에 의해 관할 법정동과 행정동명을 일치시키는 과정에, 남성동이 사당동에 합쳐지면서 7년간 유지된 남성동은 역사의 뒤안길로 영영 사라졌다. 지금은 남성중학교(南城中學校, 1982년 개교)와 지하철 7호선 남성역(南城驛, 2000년 개통), 남성시장, 남성지구대, 그리고 남성초등학교에 그 흔적이 남겨졌을 뿐이다.



김양진 경희대학교 국어국문학과 교수

