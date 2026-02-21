우크라전이 말해준다, 美·유럽 밑천이 바닥났다고

서방의 패배/ 에마뉘엘 토드/ 권지현 옮김/ 아카넷/ 2만5000원

“우크라이나 전쟁은 서방의 패배와 나토의 실질적인 해체로 끝난다. … 현재 워싱턴이라는 마을은 공동체적 도덕이 없는 개인의 집합체일 뿐이다. … 미국에서 계속 자라고 있는 니힐리즘이라는 이데올로기는 약속 존중의 원칙을 낡고 부정적인 것으로 만들었다. 배신이 규범이 되고 있다.”



오싹한 통찰로 서방세계에 뜨거운 논쟁을 일으켰던 화제작이 국내에 출간됐다. 유럽 지성계의 독창적이고 논쟁적인 사상가인 저자는 25세 때 출간한 저서 ‘최후의 추락’(1976)에서 ‘유아 사망률 증가’라는 인구학적 통계를 근거로 소련의 붕괴를 예견한 인물. ‘제국 이후’(2002)를 통해서는 미국의 경제적 쇠락과 패권 상실을 한발 앞서 내다보기도 했다.

우크라이나 군인들이 하르키우 최전선에서 러시아군 진지를 향해 포격하고 있다. 연합뉴스

어느 진영에도 얽매이지 않고 오직 데이터와 통계로 국가의 흥망성쇠를 짚어내는 저자는, 오늘날 미국 심장부인 워싱턴의 정치·외교 엘리트들이 더는 국가적 공익이나 대의를 추구하지 않는다고 지적한다. 과거 미국 사회를 하나로 묶어주던 개신교적 윤리와 공동체의식이 완전히 소멸하면서, 현재의 미국 지도층은 오직 개인의 이익과 맹목적인 권력욕만으로 움직이는 ‘파편화된 개인의 집합체’로 전락했다는 것이다.



이토록 냉소적인 분석을 끌어낸 배경에는 2022년 2월24일 발발해 현재까지 이어지고 있는 러시아·우크라이나 전쟁이 있다. 저자는 서론인 ‘전쟁이 던진 열 가지 충격’을 통해 영원한 평화가 정착됐다고 믿었던 유럽 대륙에서의 전쟁 발발, 미국과 러시아의 맞대결, 우크라이나의 군사적 저항, 러시아 경제의 복원력 등 지난 3년간의 전쟁이 드러낸 뼈아픈 진실들을 짚어낸다. 결론적으로 미국의 능력 부족과 이데올로기적으로 고립된 서방세계의 취약성이 낱낱이 노출되면서 ‘서방의 패배’는 이미 확정되었다는 것이 저자의 진단이다.

서방 위기의 핵심은 ‘국민국가의 해체’에 있다. 러시아를 비롯한 비서방 국가들은 여전히 주권과 생존을 중심으로 작동하는 국민국가의 논리를 유지하고 있다. 반면 서방 사회는 중산층의 붕괴, 사회 지도층과 대중의 괴리, 공통의 문화와 정서의 실종을 겪으며 국민국가를 지탱하던 사회적 토대 자체가 무너져 내렸다.



특히 “러시아의 견고함은 전쟁이 보여준 가장 놀라운 일 중 하나였다”고 평가한 저자는 당대 미국을 사정없이 비판한다. 인구 통계 분석이 특기인 그는 러시아와 미국의 공학도 숫자를 비교하며 이를 증명한다. 2020년 기준 20~34세 인구는 러시아(2150만명)가 미국(4680만명)의 절반 수준이지만 공학 전공자 수는 오히려 러시아(200만명)가 미국(135만명 추정)을 크게 앞지른다는 주장이다. 러시아가 미국보다 훨씬 적은 인구로도 실물 경제를 지탱할 탄탄한 산업 인재를 육성하고 있음을 보여준다.



이처럼 몰락하는 미국에서 과거 청교도적 전통과 도덕이 차지했던 자리를 대체한 것은 무가치함, 즉 ‘니힐리즘(허무주의)’이다. 절대적 가치나 진리를 잃어버린 미국은 국제사회에서 맺은 약속이나 ‘동맹의 가치’마저 헌신짝처럼 여긴다. 필요에 따라 언제든 동맹을 저버리고 이기적으로 행동하는 미국의 모습은 이제 단순한 일탈을 넘어 오늘날 서방 외교의 ‘새로운 규범’이 되었다.



도덕적 중심을 잃고 허무주의에 빠진 서방세계는 겉보기엔 강고해 보일지 몰라도 그 내면은 텅 비어 있다. 러시아·우크라이나 전쟁은 단순한 군사적 충돌이 아니라 이 ‘비어 버린 서방의 실체’가 러시아의 실물 경제와 안정성이라는 실재하는 장벽에 부딪혀 밑천을 드러낸 사건이다. 미국은 우크라이나를 끝까지 책임질 도덕적 의지도, 전쟁을 지속할 실물 산업의 역량도 부족하다. 결국 대규모 탈산업화의 늪에서 허우적대는 미국이 스스로를 끝없는 전쟁의 함정에 빠뜨렸다는 것이다.



따라서 허무주의에 기반한 미국의 개입은 실패로 끝날 수밖에 없으며, 미국만 믿고 자신의 경제와 안보를 희생하며 최전선에 섰던 유럽 국가들은 치명적인 타격을 입게 된다. 이는 곧 서방의 군사적·정치적 결속체인 나토(NATO)의 실질적인 붕괴로 이어질 것이라는 게 저자의 도발적인 예측이다.



2024년 프랑스에서 출간된 이 책은 뜨거운 찬·반 논쟁을 일으켰다. 지정학과 인구학을 결합해 서방의 주류 서사를 깨부순 ‘예언자적 통찰’이라는 찬사가 쏟아진 한편, 주류 및 진보 매체들은 지나친 환원주의와 도덕적 냉소주의에 빠져 사실상 러시아를 대변하는 선전·선동이 됐다고 맹비난을 가했다.



이처럼 서구 민주주의를 폄하한다는 거센 비판 속에서도 서방 사회의 뼈아픈 내부 모순을 서늘하게 짚어내며 양 진영 모두에게 피할 수 없는 뜨거운 논쟁을 촉발한 문제작이다.



한국어판에는 저자가 2023년과 2025년의 국제 정세를 다시 분석한 두 편의 추신이 수록되었는데, 저자는 자신의 예견이 이미 현실이 되었다고 자평한다. 러시아는 군사적으로나 경제적으로 서방의 충격을 견뎌냈고, 미국의 군수산업은 고갈되었으며, 유럽 경제와 사회는 내부 폭발의 조짐을 보이고 있다. 우크라이나 군대가 완전히 무너지기도 전에 서방의 해체 단계가 먼저 다가오고 있다는 것이다.



이 불길한 예언자는 2026년을 향해 섬뜩한 경고를 덧붙인다. 미국은 러시아에 이어 중국에 대한 통제도 포기했으며, 연대를 중시하던 자유민주주의 시대는 끝났다고 단언한다. 서방 제국은 소음과 분노 속에 해체되고 있으며 그 중심에는 트럼프가 있다. 제국의 후퇴와 폭력성은 그 중핵인 미국 내부에서도 발현되고 있으며, 영미권 작가들 사이에서조차 내전 가능성이 심심찮게 거론되고 있다.



이 암울한 진단의 끝에서 저자는 당부한다. “그러니 미국을 벗어나 우리 자신으로 남자. 우리가 가진 내부와 외부에 관한 지각, 중용의 감각, 현실과의 접촉, 옳은 것과 아름다운 것에 대한 개념을 지키자. … 그리고 무엇보다 모든 것의 의미에 대해 생각하는 것을 잊지 말자.”

