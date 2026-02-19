오지급 사례 더 있나…금감원, ‘60조 비트코인 오지급’ 빗썸 검사 연장

금융당국이 60조원 규모의 비트코인 오지급 사고를 낸 빗썸에 대한 검사를 이달 말까지 연장하기로 했다. 오지급 사례가 추가로 드러날 가능성이 제기되는 가운데 빗썸의 부실한 내부통제 시스템과 이를 예방하지 못한 금융당국의 책임론도 더 거세질 전망이다.

이벤트 보상 과정에서 비트코인(BTC) 62만 개(약 62조 원)를 잘못 지급하는 사태가 발생한 가상자산 거래소 빗썸이 일주일간 수수료 면제와 함께 비트코인 시세 급락 과정에 매도 손해를 본 고객에게 매도 차익 전액과 10%의 추가 보상을 시작했다. 사진은 지난 9일 서울 강남구 빗썸라운지 삼성점 모습. 뉴스1

19일 금융당국에 따르면 금융감독원은 지난 13일로 예정됐던 빗썸 오지급 사태 검사 기간을 이달 말까지로 연장했다.

앞서 금감원은 빗썸 사고 발생 다음 날인 지난 7일 현장 점검에 나선 뒤 사흘 만인 10일 검사로 격상했다. 담당 인력도 8명으로 늘려 실제 보유하고 있지 않은 코인이 지급될 수 있었던 전산시스템 구조와 보유자산 검증체계 등을 집중적으로 들여다보고 있다.

빗썸의 과거 오지급 추가 사례도 검사 대상이다. 이재원 빗썸 대표는 지난 11일 국회 정무위원회 긴급현안질의에 출석해 과거에도 오지급 사례가 있었냐는 사회민주당 한창민 의원 질의에 “회사 감사실 확인 결과 아주 작은 규모의 건을 2건 더 확인했다”고 밝힌 바 있다. 그러나 이외에도 오지급 추정 사례가 더 있었던 것으로 알려졌다. 다만 이번처럼 실제 존재하지 않는 ‘유령 코인’이 지급된 사례는 아니었던 것으로 전해졌다.

한편 금융당국과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)를 중심으로 구성된 ‘긴급대응반’은 지난 11일부터 빗썸과 업비트·코인원·코빗·고팍스 4개 거래소의 보유자산 검증체계와 내부통제 전반을 들여다보고 있다. 점검에서 파악된 미비점은 향후 닥사 자율 규제 및 가상자산 2단계 입법에도 반영하기로 했다.

