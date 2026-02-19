한국공항공사, 美 LACP 비전어워드 12년 연속 수상

한국공항공사가 미국 커뮤니케이션전문가연맹의 비전 어워드를 12년 연속 수상했다.



한국공항공사는 지난 16일 미국 커뮤니케이션 전문가 연맹(LACP)이 주관하는 ‘2024/25 비전 어워드(Vision Awards)’지속가능경영 보고서 부문에서 금상을 수상했다고 19일 밝혔다.

LACP 비전 어워드는 매년 전 세계 공공기관과 민간기업의 지속가능경영 보고서와 사회공헌 보고서 등을 평가해 시상하는 경연대회다. 올해는 힐튼, KOTRA 등 1000여개 국 내외 기관 및 기업이 참가했다.

공사는 이번 심사에서 전체 8개 평가항목 중 표지 디자인, 이해관계자 메시지, 내용구성, 재무정보, 메시지 정확성, 정보 접근성 등 6개 항목에서 만점을 획득해 12년 연속 수상하는 쾌거를 이뤘다.

특히 공사는 여수,사천,원주공항에 태양광 발전시설을 확대 설치해 친환경 경영을 강화하고 ‘지역문제 해결플랫폼’ 운영으로 지역사회와의 실질적인 상생을 실천하는 등 ESG경영 전 분야에 걸쳐 높은 평가를 받았다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 “이번 수상은 우리 공사의 지속가능한 경영 노력이 세계적으로 인정받은 결과”라며, “앞으로도 환경·사람·미래를 잇는 항공산업 ESG 경영을 선도하여 고객들로부터 신뢰와 선택을 받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

