“불금 퇴근송 만들어줘, 제미나이” 30초 만에 ‘드디어 금요일~’ 노래가

구글의 생성형 인공지능(AI) '제미나이'가 이제 텍스트 입력으로 단순한 이미지 만드는 것을 넘어 짧은 음악까지 생성할 수 있는 단계에 도달했다. 구글은 18일(현지시간) 자사의 생성형 음악 모델 '리리아3' 베타버전을 제미나이 PC 버전에서 사용할 수 있다고 발표했다.

이용자가 구체적인 아이디어를 설명하거나 사진을 업로드하면, 해당 내용에 어울리는 음악 트랙을 단 수십 초 만에 만든다.

특정 스토리나 분위기를 반영한 곡 제작이 가능한데, 입력창에 금요일 퇴근길의 신나는 감성을 담은 한국어 가사 노래를 뉴잭스윙 스타일로 만들어달라고 요청해 ‘드디어 금요일’ 가사로 시작하는 30초 분량 트랙을 얻어냈다.

제미나이는 이 곡에 대해 ‘통통 튀는 신시사이저와 경쾌한 리듬이 돋보이는 곡’이라고 설명하면서, 사용자가 금요일의 들뜬 마음을 화려한 사운드로 즐기기를 바란다는 메시지를 덧붙였다.

‘리리아3’은 장르와 보컬 스타일, 템포 등을 사용자가 직접 세밀하게 조정할 수 있는 게 특징이다.

기존 이미지 생성 모델인 나노 바나나와 연동해 해당 곡에 어울리는 앨범 커버 이미지까지 함께 만들 수도 있다.

트랙 생성 과정에서 우려되는 표절 문제 관련, 구글은 ‘리리아3’이 특정 곡을 그대로 복제하도록 설계되지 않았다는 점을 거듭 강조한다.

유명 아티스트의 목소리나 고유한 스타일을 흉내 내달라는 요청을 거절하도록 설정했고, AI 생성 콘텐츠임을 식별할 수 있는 비가시적 워터마크 ‘신스ID’도 결과물에 내장한다면서다.

다만, AI 생성 트랙이라는 사실이 표절 시비 위험성에서 완전한 면죄부가 될 수는 없어 보인다.

신스ID는 해당 곡을 AI가 만들었다는 출처를 증명할 뿐, 기존 곡과의 유사성 여부까지 보증하는 것은 아니어서다.

이렇다 보니 정보통신(IT)업계는 AI가 생성한 곡을 그대로 발표하기보다는 비트 구성이나 악기 조합 등의 영감을 얻어 인간이 재구성하는 방식을 권장한다.

IT업계 관계자는 “창작의 초안 정도로 사용하는 게 가장 바람직하다”고 말했다.

구글은 PC 버전에 이어 스마트폰 환경에서도 ‘리리아3’을 자유롭게 사용할 수 있도록 지원 범위를 확대할 계획이다.

