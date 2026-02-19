빙그레, 러시아 시장 진출 속도…현지 식품박람회 참가

빙그레는 러시아 시장 진출을 위해 2026 모스크바 국제식품 박람회(PRODEXPO)에 참가했다고 19일 밝혔다.

빙그레가 러시아 시장 진출을 위해 2026 러시아 모스크바 국제식품 박람회에 참가했다고 19일 밝혔다. 빙그레 제공

이 행사는 러시아 최대 규모의 국제 식음료 박람회로, 올해 30여개국 2000여개 기업이 참가해 열린다.

빙그레는 지난 9∼12일 열린 박람회에서 홍보 부스를 차려 주요 제품을 선보였다.

빙그레는 러시아 극동 지역을 중심으로 냉동 제품 판매를 확대하고 있다. 현지 대형 유통 체인인 마그닛의 삼베리를 비롯해 X5그룹의 피초로치카, 레미 등에 입점해 메로나, 붕어싸만코, 뽕따 등을 판매 중이다.

향후 빙그레는 주력 제품인 메로나를 필두로 빙그레 제품의 러시아 내 입점 유통 채널을 확대해 나갈 방침이다. 특히 ‘바나나맛우유’의 신규 수출을 추진하며 러시아 내 바나나맛우유의 판매에 집중할 계획이다.

빙그레 관계자는 “이번 ‘PRODEXPO’ 참가를 계기로 러시아 소비자들에게 빙그레 주요 제품들을 알리며 러시아 시장에 진출할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

