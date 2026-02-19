안선영, 결혼식 전 '모발 이식' 부작용 고백… "이마에서 겨드랑이털 자라"

안선영이 추천하는 성형 시술과 비추천하는 성형 시술에 대해 이야기했다. 유튜브 채널 '이게 바로 안선영' 영상 캡처

방송인 안성영이 결혼식을 앞두고 시술한 ‘모발 이식’의 충격적인 부작용을 고백했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’에는 ‘지금까지 했던 시술 추천 vs 비추천 다 알려드려요 (쥬베룩/보톡스)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 안선영은 “집, 차, 사람의 공통점이 있다. 연식이 될수록 유지비용이 많이 들고 뭔가 보수를 하기 전까지는 아무리 쓸고 닦아도 추하다”고 입을 열었다.

그러면서 “인테리어도 살짝 리모델링, 차도 살짝 튜닝, 100세 시대다. 나이보다 관리를 잘한 사람이 어리기만 하고 관리 안 된 사람보다 훨씬 박수받는 시대다”라고 본인의 생각을 말했다.

안선영은 보톡스와 필러 등의 시술에 대해 상세히 설명하며 효과와 부작용에 관해 이야기했다. 또 추천하는 시술에 대해 말하며 자신이 2013년도에 결혼식을 올리기 직전 했던 모발 이식에 대해 털어놓았다.

안선영은 “당시 머리를 꽉 잡아 올려 묶는 게 유행이었다”고 말하며 관자놀이 옆 헤어라인 부분이 비어 보여서 얼굴을 작아 보이게 하고 싶어 헤어라인 이식을 결심했다고 밝혔다.

그는 “어느 날 녹화를 갔는데 대한민국에서 모발 이식을 제일 많이 했다는 의사 원장님이 나오신 거다. 원장님에게 가서 ‘모발 이식을 하면…’ 했는데 ‘일주일이면 아무도 모른다’고 하셨다”며 당시 1세대 시술이었던 모발 이식술에 대해 이야기했다.

안선영은 “뒤통수에 있던 머리카락을 이마에 모내기 판처럼 뭉텅뭉텅 심었더니 모발이 체모처럼 났다”며 “겨드랑이털이 헤어라인에서 나더라”고 말했다.

그러면서 “다음 달에 웨딩 촬영이고 100일 후에 결혼인데 여기서 겨드랑이털이 나는 거다"라며 당시 절망적이었던 심정을 전했다. "아무리 드라이를 하거나 매직을 해도 정말 용수철처럼 머리가 나서 감당이 안 됐다"는 안선영은 결국 피부과에 가서 추가 비용을 지불하고 레이저 제모로 심었던 머리를 다 없앴다고 말했다.

그러면서 “제가 하지 말라는 건 안 하시는 게 좋을 것 같다”고 경험에서 우러나오는 눈물의 헤어라인 시술기를 마무리 지었다.

