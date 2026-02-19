한국한의약진흥원, ‘한의약 제품 개발 맞춤형 기업지원’ 공모

한국한의약진흥원은 한의약 산업 전주기 지원체계 구축사업의 일환으로 ‘한의약 제품 개발 맞춤형 기업지원 공모’를 한다고 19일 밝혔다.

한의약 제품의 개발부터 제품화, 임상, 기술 고도화에 이르는 산업화 전 과정을 체계적으로 지원함으로써 한의약 산업의 경쟁력 강화를 위해 마련했다.

한의약 제품 개발 맞춤형 기업지원 공모 포스터. 한국한의약진흥원 제공

지원분야는 △한약제제 △한의융복합 △한의약 활용 응용제품 △한의 의료기기 실증 등 4개 분야 총 15개 과제를 선정한다. 올해부터는 단년도와 다년도(1+1) 과제로 구분해 지원한다.

참여 기업은 단독으로 신청하거나 또는 대학이나 연구기관, 의료기관과 컨소시엄을 구성해 신청할 수 있다. 과제 선정은 서면과 발표평가를 통해 이뤄지며 개발 계획의 타당성, 기술개발 역량, 성과 창출의 가능성 등을 종합적으로 평가한다. 선정한 과제에는 총 9억6000만원의 사업비를 지원한다. 과제당 최대 지원금은 8000만원(자기부담금 제외)이다.

주요 지원 내용은 △임상시험용신약(IND) 승인을 위한 비임상 또는 임상 지원 △시제품 고도화 △개발 완료한 제품 또는 시제품의 임상시험 검증, 사용 적합성 평가 △지역 한의약 산업의 활성화 등이다. 접수기간은 3월 8일까지며 한국한의약진흥원 홈페이지와 포털사이트 ‘한의iN’에서 확인할 수 있다.

송수진 원장 직무대행은 “한국한의약진흥원이 보유한 전문 인력과 네트워크를 적극 활용해 한의약 분야 제품개발과 기업 성장을 체계적으로 지원할 것”이라고 밝혔다.

