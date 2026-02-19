'내란 우두머리' 윤석열 호송차 법원 도착…오후 3시 선고

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심 선고를 약 2시간 앞두고 서울중앙지법에 도착했다.



법무부에 따르면 윤 전 대통령이 탄 법무부의 호송차는 19일 낮 12시 30분께 경기도 의왕시 서울구치소를 출발해 12시 50분께 중앙지법에 도착했다.

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 1심 선고일인 19일 서울 서초구 중앙지방법원으로 윤 전 대통령을 태운 호송차가 들어가고 있다.

윤 전 대통령은 선고 공판이 시작되는 오후 3시까지 법원 구치감에서 대기하게 된다.



앞서 윤 전 대통령 측은 변호인단을 통해 이날 선고공판에 출석하겠다고 밝힌 바 있다.



김용현 전 국방부 장관과 조지호 전 경찰청장 등 내란 중요임무종사 혐의로 기소된 군·경찰 지휘부 7명에 대한 선고도 함께 이뤄진다.



선고 공판은 TV와 유튜브 등을 통해 생중계된다.



윤 전 대통령은 김 전 장관 등과 공모해 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태의 징후 등이 없었는데도 위헌·위법한 비상계엄을 선포하는 등 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으킨 혐의를 받는다.



계엄군과 경찰을 동원해 국회를 봉쇄해 비상계엄 해제 의결을 방해하고 정치권 주요 인사와 중앙선거관리위원회 직원을 체포·구금하려 한 혐의도 있다.



조은석 내란 특별검사팀은 지난달 13일 결심공판에서 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형한 바 있다.

<연합>

