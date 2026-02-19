與 '李대통령 공소취소 모임' 여론전 돌입…"국조 즉각 추진"

더불어민주당 원내 모임인 '이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임'(이하 공소취소 모임)은 19일 서울을 시작으로 전국 순회 여론전에 들어갔다.



공소취소 모임 소속 서울 지역 국회의원들은 이날 서울시의회에서 회견을 열어 이 대통령 관련 사건의 즉각적인 공소 취소를 재차 촉구했다.

이들은 "대통령은 내란 우두머리 윤석열의 정치 보복으로 자행된 정치검찰의 조작기소로 없는 죄를 뒤집어썼다"며 "대통령 당선으로 해당 재판들은 모두 중지됐으나 재판중지로 조작기소가 사라진 것은 아니다"라고 말했다.



이어 "국가 원수가 조작된 기소라는 족쇄를 찬 채 국정을 운영하는 것은 국정 전반에 불필요한 부담을 안길 뿐"이라며 "대통령 사건의 공소취소는 대한민국의 헌정질서와 사법 정의를 바로 세우는 최소한의 조치"라고 주장했다.



또 당에 조작기소 전모를 밝히기 위한 국정조사를 즉각적으로 추진할 것을 요구하겠다고 밝히며 "누가, 어떤 의도로, 어떤 방식으로 없는 죄를 만들어냈는지 국민 앞에 낱낱이 드러내고 책임을 묻겠다"고 했다.



민주당 의원 87명이 참여한 공소취소 모임은 박성준 의원이 상임대표를, 김승원·윤건영 의원이 공동대표를 맡고 있다.



이날 회견문에는 서울에 지역구를 둔 남인순, 박홍근, 서영교, 박주민, 전현희, 진성준, 김영배, 박성준 의원 등 19명이 이름을 올렸다.



공소취소 모임 소속 의원들은 지역별로 오는 23일 충남, 25일 대구·경북, 26일 충북, 다음 달 4일 부산·울산·경남 등에서 기자회견을 할 예정이다.

