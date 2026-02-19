부산서 전국 최초로 반도체교육센터 개소

부산전자공고에 전국 고등학교 최초로 반도체 전·후 공정 실습이 모두 가능한 반도체교육센터가 문을 연다.

부산시교육청은 20일 부산전자공고에서 반도체교육센터 개소식을 열고, 반도체 인재양성을 위한 현장형 실습교육을 본격 시작한다고 19일 밝혔다.

전국 고등학교 최초로 20일 부산전자공고에서 문을 여는 반도체교육센터 내부 전공정실 모습. 부산교육청 제공

부산전자공고 내 기존 실습장을 리모델링한 반도체교육센터는 35억원을 투입해 연면적 504㎡(152평) 규모로 조성됐다. 반도체 실습에 필요한 기자재 22종 23점, 비품 24종 157점을 완비하고, 학생들에게 공정 이해와 장비 활용, 안전·품질 역량까지 단계적인 교육이 가능하도록 준비했다. 특히 마이스터고 전환을 위한 핵심 기반시설로, 먼지·입자·세균을 극도로 통제한 초청정 작업 공간인 반도체클린룸을 갖췄다.

부산교육청은 (가칭)부산반도체마이스터고 전환을 위해 지자체와 지역대학, 지역기업 전문가들이 참여하는 전환 전담팀(T/F) 및 실무협의체를 구성·운영해왔다. 이를 통해 교육과정(모듈) 설계부터 실습환경 구축 및 산학 연계 방안까지 현장 수요 기반의 실행체계를 꼼꼼하게 준비해 왔다.

전국 고등학교 최초로 20일 부산전자공고에서 문을 여는 반도체교육센터 포토 공정실 모습. 부산교육청 제공

부산전자공고는 반도체마이스터고 전환에 앞서 학과 개편을 통해 올해 반도체과를 신설했고, 신입생 모집에서 특성화고 중 가장 높은 2.7대 1의 경쟁률을 보였다. 다음달 첫 입학생을 맞는다.

김석준 교육감은 “이번에 문을 여는 반도체교육센터는 부산반도체마이스터고 전환의 출발점이자 지역 내 초·중등 반도체교육 거점센터 역할을 수행하게 될 것”이라며 “앞으로 지자체·유관기관·지역대학·기업과 협업을 강화해 학생들이 기술로 미래를 설계하는 역량을 가질 수 있도록 부산 직업교육의 체질을 더 단단히 만들겠다”고 말했다.

