스태프 무릎 꿇은 이유가 ‘유럽 여행’?… ‘왕사남’ 장항준의 400만 축하법

영화 ‘왕과 사는 남자’가 누적 관객 400만명을 돌파하며 흥행 성공을 이어가는 가운데, 연출을 맡은 장항준 감독의 스태프 사랑이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

스태프 A씨 인스타그램 캡처

18일 ‘왕과 사는 남자’ 연출팀 스태프 A씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “‘왕과 사는 남자’ 400만 기념 폭로! 거장 감독 장항준 갑질 사진”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 사진에는 무릎을 꿇은 스태프를 향해 장 감독이 손가락질하며 호통을 치는 듯한 모습이 담겼다.

A씨는 “연출팀을 모아 무릎 꿇게 하고 여행 경비를 내줄 테니 유럽에 같이 가지 않으면 사형에 처하겠다고 했다”고 설명했다. 이는 장 감독이 스태프들과 유럽 여행을 함께 가자고 농담 섞인 제안을 하는 과정에서 연출된 장면으로 알려졌다.

장 감독의 행보는 이전에도 화제를 모은 바 있다. 배우 안재홍은 2023년 인터뷰에서 “감독님과 연출팀 6명, 그리고 나까지 8명이서 촬영 끝나고 작년 여름에 이탈리아 여행을 갔다”며 “렌트카 두 대를 빌려 보름 동안 여행을 했는데 감독님이 항공비, 식비, 숙소비, 술값 등 모든 비용을 다 부담했다”고 밝힌 바 있다.

영화 ‘왕과 사는 남자’, 네이버 영화

이를 접한 누리꾼들은 “이런 갑질이라면 매일 당하고 싶다”, “진짜 멋있는 감독”, “스태프 복지 최고다” 등의 반응을 보이며 감탄했다.

한편 ‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종의 마지막 삶을 그린 작품으로 유해진, 박지훈, 이준혁 등이 출연했다. 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이 작품은 개봉 15일째 누적 관객 수 400만명을 돌파하며 흥행세를 이어가고 있다.

