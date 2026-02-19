민주 "내주 연대통합 추진위 구성"…조국혁신당 "어떤 내용 논의할지 밝혀라"

더불어민주당이 조국혁신당과의 합당이 무산된 이후 꾸리기로 한 '연대·통합 추진위원회(추진위)' 구성을 본격화했다. 이에 조국혁신당은 "민주당이 추진위에서 어떤 내용을 논의할지 밝혀 달라"고 거듭 요구하는 등 선거 연대를 두고 양당이 기싸움을 이어가는 모양새다.

박수현 민주당 수석대변인은 19일 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이심전심이라는 말이 있다"며 "내주 초께 민주당에 연대 추진위가 구성되지 않겠나. 그럼 자연스럽게 필요한 부분을 그 단위에서 서로 논의할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

박 수석대변인은 민주당이 추진위 활동을 통해 조국혁신당과 6·3 지방선거 연대 등을 논의할 수 있는지 묻는 진행자 질문에 "당연히 필요하다면 그 단위에서 논의돼야 할 일"이라고 답했다.

민주당은 실무 추진위 등을 구성해 조국혁신당과 연대 범위에 대한 당내 의견 수렴에도 나선다는 계획이다. 일각에서는 양당이 지선을 앞두고 선거 연대를 할 것이라는 관측이 나오지만 경쟁이 치열할 것으로 예상되는 호남 등에서는 "연대는 있을 수 없다"며 반발도 나오고 있다.

민주당 내에서도 의견이 하나로 모아지지 않자 조국혁신당은 "민주당 추진위에서 어떤 내용을 논의할지부터 정리하라"는 요구가 나왔다.

박병언 조국혁신당 대변인은 이날 최고위원회의를 마친 뒤 취재진과 만나 "조직 구성 문제보다도 추진위에서 어떤 내용을 논의하는지 밝혀달라는 조국 대표의 말씀에 대해 아직 민주당에서는 답변이 없다"고 언급했다.

그러면서 "답변 내용에 대해 다시 한번 확인을 구하고 그에 따라 민주당에서 준비하고 있는 추진위 구성에 참여 여부도 추후 검토할 것"이라고 덧붙였다.

다만 조국혁신당 차원의 독자적인 선거 준비는 이어갈 것이라고 강조했다.

박 대변인은 "조국혁신당은 추진위에서 논의가 어떻게 될지 결과를 기다리지 않고 독자적 선거 준비를 계속 할 것"이라며 "청년과 여성에게 공천 심사에 있어서 상당한 가산점을 부여하는 여러 방안을 마련했다. 빠르면 내주 중 발표할 것"이라고 설명했다.

