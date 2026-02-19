옛 대구 동부소방서 건물 ‘AI 산업 거점’으로 재탄생…2030년까지 200억 투입

옛 대구 동부소방서 건물이 인공지능(AI) 교육과 창업 및 기술 개발의 거점으로 재탄생된다.

대구시는 이를 위해 과학기술정보통신부와 손잡고 ‘동대구벤처밸리 AI 테크포트(Tech-Port) 구축 사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

옛 대구 동부소방서에 들어서는 ‘동대구벤처밸리 AI 테크포트’ 조감도. 대구시 제공

이번 사업은 옛 동부소방서에 AI 교육부터 서비스 개발∙실증, 창업까지 전 과정을 한곳에서 지원하는 생활밀착형 AI 종합 허브를 조성하는 것이다. 대학생∙예비 창업자∙직장인을 위한 리빙(Living) AI 서비스 개발∙실증 지원, 시민 대상 맞춤형 AI 교육∙체험 등이 이뤄질 예정이다.

시는 이번 사업에 국비 150억원을 확보해 2030년까지 총사업비 200억원을 투입한다. 사업은 3월 중 전담 기관인 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 지역 수행기관을 선정하면 본격화한다.

옛 동부소방서 건물은 리모델링을 거쳐 6월 준공해 향후 AI 분야 특화 창업 공간으로 활용할 예정이다. 사업이 본궤도에 오르면 동대구벤처밸리는 AI 기반 창업 거점으로 자리매김할 전망이다. 특히 지난해 선정된 ‘대구 주도형 AI 대전환 사업’과 시너지를 내며 지역 산업 전반의 인공지능 전환(AX)을 가속할 것으로 기대된다.

아울러 인근 수성알파시티에 집적한 1500여개 소프트웨어 기업과의 연계를 통해 AI 스타트업 성장과 경쟁력 강화, 청년 일자리 창출 등 파급효과가 클 것으로 시는 전망했다.

정의관 시 미래혁신성장실장은 "AI 테크포트 구축을 통해 동대구벤처밸리가 AI 창업 생태계의 거점으로 자리 잡도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

