딥시크, 차세대 'V4' 출시 임박…저비용 앞세워 美빅테크와 격돌

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크의 차세대 모델 'V4' 출시가 임박한 것으로 알려지면서 글로벌 AI 판도에 미칠 파장에 관심이 쏠린다.



19일 로이터통신 등에 따르면 딥시크는 이달 중 저비용 최적화에 초점을 맞춘 새 모델 V4를 공개할 예정이다.

당초 춘제(春節·중국의 설) 홍보 효과 등을 위해 춘제 전에 공개될 수 있다는 관측이 나왔지만, 아직 발표되지는 않았다.



V4는 매개변수 1조개 수준의 대형 모델로, 100만 토큰(책 수백권 분량)에 달하는 긴 문맥을 안정적으로 다룰 수 있는 것으로 전해졌다.



복잡한 소프트웨어 프로젝트 수행과 코드 생성에 특화된 모델로 설계됐으며 연산 효율을 높여 추론 비용을 낮추는 데 초점을 맞춘 것으로 알려졌다.



증권가에서는 다른 조건이 동일하다면 토큰당 추론 비용이 기존 모델 대비 최대 50% 낮아질 수 있다는 전망도 하고 있다.



딥시크는 지난해 저비용 고성능 추론모델 'R1'을 공개하며 글로벌 AI 업계에 이른바 '딥시크 충격'을 안겼다.



이어 지난해 말 'V3.2' 공개 당시 일부 기능이 오픈AI의 GPT-5와 구글의 제미나이 3.0 프로를 능가하는 성능을 보였다고 주장한 바 있다.



V4가 예정대로 공개될 경우 중국 내 AI 기업 간 경쟁도 한층 가열될 전망이다.



동영상 플랫폼 틱톡의 모회사인 바이트댄스는 최근 동영상 AI 생성 모델 '시댄스 2.0'을 선보였고, 중국 오픈소스 선두 주자인 알리바바도 새 모델 '큐원 3.5'를 공개하며 맞불을 놨다.



업계는 딥시크가 '가성비' 전략을 앞세워 미국 빅테크 중심의 AI 시장 구도에 다시 한번 균열을 낼 수 있을지 주목하고 있다.

