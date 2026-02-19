노진원, '딸뻘 여자친구' 사진 논란에…"재미삼아 만든 AI"

배우 노진원이 '딸뻘 여자친구 공개'로 번졌던 논란을 해명했다.

노진원은 18일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "황당한 해프닝이 벌어졌다. 어제 술자리에서 지인이 만들어준 AI 사진을 재미삼아 올린 것이 당혹스러운 상황을 만들어버렸다"며 AI 합성 전후 사진을 공개했다.

배우 노진원이 18일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 AI 합성 사진. 노진원 인스타그램, 뉴시스

그는 "다시 한번 분명히 말씀드리지만 AI다. 혹시라도 오해하신 분들 있으시면 풀어주길 바란다. 암튼 무서운 세상이다"라고 전했다.

앞서 노진원은 SNS에 젊은 여성과 함께 찍은 사진을 올리며 "내게도 이런 날이 온다. 예쁘게 사랑하겠다"고 적었다.

이어 동료 배우들이 "아빠와 딸 같다", "AI냐" 등 반응을 보이자 노진원은 "우리 사이를 모독하는 발언은 삼가길 바란다", "만들다니 무슨 얘기냐"며 직접 댓글을 달았다.

한편 1970년생인 노진원은 1990년 영화 '사랑은 지금부터 시작이야'로 데뷔, 연극 '라이어 2', '늘근도둑 이야기' 등에 출연했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지