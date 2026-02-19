“체코 국민, 마크롱 가장 신뢰… 푸틴·트럼프 불신 심각”

체코 국민이 가장 신뢰하는 세계 주요국 지도자는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이라는 여론조사 결과가 나왔다.

18일(현지시간) 체코 현지 매체에 따르면 전날 체코 여론조사연구센터(CVVM)는 최근 국민을 상대로 실시한 외국 지도자 관련 설문조사 결과를 공개했다. 이번 조사는 1월23일부터 2월3일까지 약 열흘 동안 총 1725명을 대상으로 이뤄졌다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(왼쪽)과 페트르 파벨 체코 대통령. 마크롱은 여론조사 결과 체코 국민이 가장 신뢰하는 외국 지도자인 것으로 나타났다. 방송 화면 캡처

조사 결과 응답자의 52%가 ‘마크롱을 신뢰한다’고 대답한 반면 ‘신뢰하지 않는다’는 답변은 31%에 그쳤다. 마크롱은 외국 정상들 중 체코 국민의 신뢰도가 50%를 넘긴 유일한 정치인이었다.

러시아의 침략에 맞서 싸우는 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 44%의 신뢰도로 마크롱의 뒤를 이었다. 다만 젤렌스키는 ‘신뢰하지 않는다’는 답변도 47%에 달해 ‘신뢰한다’는 대답보다 오히려 더 많았다.

체코인이 가장 불신하는 외국 정치인은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이었다. 응답자의 87%가 ‘푸틴을 신뢰하지 않는다’고 답변한 가운데 ‘신뢰한다’는 의견은 고작 8%에 불과했다. 러시아는 과거 소련 시절 체코를 비롯한 동유럽 공산주의 국가들을 위성국으로 거느렸으며, 1968년 체코에서 ‘프라하의 봄’으로 불리는 민주화 운동이 일어났을 때 체코에 군대를 파병해 잔인하게 진압하기도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 푸틴 못지않게 낮은 신뢰도를 기록했다. ‘트럼프를 신뢰한다’는 응답은 12%에 그쳤고, 절대 다수인 83%가 ‘불신한다’는 견해를 드러냈다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 트럼프와 푸틴은 여론조사 결과 체코 국민이 가장 불신하는 외국 지도자인 것으로 나타났다. 방송 화면 캡처

시진핑(習近平) 중국 국가주석의 경우 ‘신뢰한다’는 응답이 7%로 ‘불신한다’는 53%보다 훨씬 적었다. 다만 CVVM는 “중국 시 주석의 경우는 ‘그가 누구인지 모르겠다’는 답변이 응답자의 3분의 1가량에 달했다”고 밝혀 체코 내에서 인지도가 많이 떨어지는 지도자라는 점을 지적했다. 키어 스타머 영국 총리, 알렉산더 판데어벨렌 오스트리아 대통령 등은 ‘그가 누구인지 알지 못한다’는 답변이 50% 이상으로 인지도가 시진핑보다도 낮은 것으로 나타났다.

마크롱이 체코인들 사이에서 높은 신뢰를 누린다는 점은 좀 뜻밖이다. 제1차 세계대전(1914∼1918)의 결과로 1918년 독립국이 된 체코는 이웃의 강대국 독일로부터 안보를 지키기 위해 1920년대에 프랑스와 동맹을 맺었다. 하지만 1938년 아돌프 히틀러 총통이 이끄는 나치 독일이 체코에 침략 위협을 가했을 때 정작 프랑스·체코 동맹은 제대로 가동되지 않았다. 프랑스 국민 사이에는 ‘왜 우리 청년들이 파리도 아니고 프라하를 위해 피를 흘려야 하느냐’는 반전(反戰) 정서가 널리 확산했다.

결국 1938년 9월 유럽의 강대국인 영국·독일·프랑스·이탈리아 4국 정상이 독일 뮌헨에 모여 회의를 열고 ‘체코 영토 가운데 독일계 주민이 많이 사는 주데텐란트 땅을 독일에 할양한다’는 내용의 뮌헨 협정을 체결했다. 정작 당사국인 체코는 회의에 참석해 발언할 기회조차 박탈 당했다. 그러나 나치 독일은 이에 만족하지 않고 이듬해인 1939년 체코의 남은 영토까지 전부 병합한 데 이어 폴란드를 침공함으로써 제2차 세계대전(1939∼1945)을 일으켰다. 뮌헨 회의는 강대국들의 이익을 위해 약소국의 이익을 희생시킨 나쁜 선례이자, 영국이 독일을 상대로 편 유화 정책의 실패를 상징하는 장면이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지