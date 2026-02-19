신예 '베이비 돈 크라이', 올해 주목할 아티스트 英 ‘NME 100’ 선정...광고계 들썩

그룹 ‘베이비 돈 크라이(Baby DONT Cry)’가 영국 음악 매체 NME가 발표한 ‘2026년 주목해야 할 신예 아티스트’에 선정됐다. NME

신예 그룹 ‘베이비 돈 크라이(Baby DONT Cry)’가 영국 음악 매체 NME가 발표한 ‘2026년 주목해야 할 신예 아티스트’에 선정됐다.

지난 11일(현지시간) 공개된 ‘The NME 100: Essential Emerging Artists for 2026’부문에 ‘베이비 돈 크라이’의 이현, 쿠미, 미아, 베니가 이름을 올리며 글로벌 음악 시장에서 눈도장을 찍었다.

NME는 “무심한 듯하면서도 살짝 반항적인 매력이 있는 중독성 강한 K팝 멜로디를 노래한다”고 호평했다.

또 “‘강남스타일’의 주인공 싸이가 설립한 피네이션 소속이며 앞으로 큰 성공을 거둘 것이 분명하다”고 잠재력을 평가했다.

이들은 데뷔 이후 국내외 주요 무대에 꾸준히 오르며 존재감을 키워왔다. 데뷔 3개월 만에 일본 패션 매거진 ‘나일론 재팬’의 표지를 장식했으며, 최근에는 TV도쿄의 프로그램 ‘초초음파’에 출연하는 등 일본 활동도 활발히 이어가고 있다.

그룹 '베이비 돈 크라이(Baby DONT Cry)'.

글로벌 행보를 넓히며 해외 매체의 관심은 광고계로 이어졌다. ‘베이비 돈 크라이’는 라이프 프레그런스 바디케어 브랜드 바디판타지의 모델로, 추가로 멤버 이현과 베니는 메이크업 브랜드 VDL의 새로운 앰버서더로 발탁됐다.

지난해 6월 데뷔 싱글 ‘F Girl’로 가요계에 입성한 ‘베이비 돈 크라이’는 소녀에게 기대되는 편견을 깨는 당찬 매력과 퍼포먼스로 전 세계 K팝 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

이어 공개된 두 번째 디지털 싱글 ‘I DONT CARE(아이 돈트 케어)’로 그룹의 정체성을 확고히 했다.

