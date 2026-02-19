검색

김여정, 정동영 장관 ‘무인기 유감 표명’에…“높이 평가한다”

입력 : 수정 :
김동환 기자 kimcharr@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

“주권 침해 행위 재발 때는 끔찍한 사태 직면할 것”

북한 김여정 노동당 부부장이 대북 무인기 침투 사건 관련 정동영 통일부 장관의 유감 표명에 ‘높이 평가한다’고 19일 밝혔다.

 

김여정 북한 노동당 부부장. 조선중앙TV·연합뉴스
김여정 북한 노동당 부부장. 조선중앙TV·연합뉴스

 

김 부부장은 이날 조선중앙통신에 공개한 담화에서 “나는 정동영 한국 통일부 장관이 18일 우리 국가의 영공을 침범한 한국 측의 무인기 도발행위에 대해 공식 인정하고 다시 한번 유감과 함께 재발방지 의지를 표명한 데 대해 높이 평가한다”고 말했다.

 

이어 “당연히 자기 스스로를 위태하게 만드는 어리석은 짓은 하지 말아야 할 것”이라며 “재삼 강조하지만 그 주체가 누구이든, 어떤 수단으로든 조선민주주의인민공화국의 주권에 대한 침해 행위가 재발할 때에는 끔찍한 사태에 직면하게 될 것”이라고 덧붙였다.

 

그러면서 “이것은 위협이 아니라 분명한 경고”라며 “엄중한 주권침해 도발의 재발을 확실하게 방지할 수 있는 담보 조치를 강구하는 것은 전적으로 한국 자체의 보존울 위한 것”이라고 강조했다.

 

계속해서 “우리 군사 지도부는 한국과 잇닿아있는 공화국 남부국경 전반에 대한 경계강화 조치를 취하게 될 것”이라며 “적국과의 국경선은 마땅히 견고해야 한다”고 했다.

 

앞서 정 장관은 지난 18일 정부서울청사 브리핑에서 지난해 9월부터 지난달까지 총 네 차례에 걸쳐 민간인이 북한으로 무인기를 날렸다는 군경합동조사태스크포스의 수사 내용을 공개했다.

 

정 장관은 민간인의 대북 무인기 침투 관련 “이런 일이 발생한 것에 대해 정부는 매우 엄중하게 인식하고 있으며, 북측에 대해 공식적인 유감을 표한다”고 밝혔다.

 

윤석열 정부 때 군의 대북 무인기 침투를 놓고는 “지난 정권의 무모한 군사적 행위였지만, 윤석열 정부의 무인기 침투에 대해 이재명 정부의 통일부 장관으로서 북측에 깊은 유감을 표한다”고 말했다.


김동환 기자 kimcharr@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

설현, 설 연휴 깜짝 근황…눈부신 드레스 자태
  • 설현, 설 연휴 깜짝 근황…눈부신 드레스 자태
  • 신민아, 전지적 김우빈 시점? 수줍은 미소로 새댁 모드
  • 고아성 '사랑스러운 미소'
  • 이즈나 방지민 '윙크'