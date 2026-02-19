순직 소방관 사주가 예능 소재?…‘운명전쟁49’ 자극적 구성 논란

디즈니플러스의 오리지널 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’가 순직 소방관의 사연을 자극적으로 활용했다는 논란에 휩싸였다.

종합편성채널 JTBC가 제작해 디즈니플러스와 훌루에서 지난 11일 공개한 이 프로그램은 사주 등을 다루는 무속인 49명이 경쟁해 최후 1인을 뽑는 서바이벌 예능 방식이다.

2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 사건을 다룬 2화가 논란이 됐다. 당시 순직한 고(故) 김철홍 소방관의 사진과 생시, 사망 시점 등 개인 정보를 토대로 무속인들이 사인을 추리하면서다.

출연자의 능력을 입증하는 장치로 활용해 고인의 숭고한 희생을 자극적으로 소비했다는 비판이 사회관계망서비스(SNS) 등에서 제기됐다.

자신을 유족이라고 밝힌 A씨도 ‘방송에 동의했지만 저런 내용은 아니었다’는 글을 SNS에 올렸고, 이후 다른 글에서도 ‘제작진이 숭고한 희생을 기리기 위한 취지라고 했지만 어딜 봐서 공익의 목적성을 가진 방송인지 모르겠다’고 지적했다.

출연진의 신기해하는 모습 등이 유족에게는 25년 전의 아픈 상처를 다시 헤집는 ‘2차 가해’로 다가왔다는 의미로 풀이됐다.

논란이 일자 제작진은 유족의 동의를 받았다고 해명했다.

서바이벌 형식의 프로그램이라는 기획 의도와 구성을 안내했고 관련 정보 제공과 초상 사용 동의도 함께 이뤄졌다면서다.

이 프로그램은 ‘주사 이모’ 불법 의혹 등으로 방송활동을 중단한 박나래의 등장으로도 논란이 된 바 있다.

