BTS RM, 면허 따고 초보 운전 영상 공개 “나도 웃김”

사진=RM SNS

최근 운전면허증을 취득한 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 운전 실력을 공개했다.

RM은 18일 자신의 인스타그램을 통해 "웃으면서 합시다, 나도 웃김"이라는 글과 함께 영상을 올렸다.

이날 영상에는 운전 중인 RM의 모습이 담겼다. RM은 지난해 12월 운전면허를 취득했다고 밝혔는데, 직접 운전 중인 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

RM은 주행시험 과정에서 유턴을 하다가 중앙선을 침범해 한 차례 떨어졌고, 이후 재응시해 합격했다고 설명했다. 그러면서 주행은 가능하지만 주차가 어려워 연수를 받아야 한다고 덧붙였다.

RM은 운전면허를 취득한 이유에 대해 "자차 살 생각은 없고, 그냥 따보고 싶었다"며 "나도 내 트라우마를 극복하고 싶었다"고 말했다.

한편 방탄소년단은 오는 3월20일 다섯 번째 정규 '아리랑'을 발표하고 완전체로 복귀한다.

복귀 다음 날인 3월21일 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 진행한다. 해당 무대는 넷플릭스와 협업해 전세계 190여개 국가에 생중계된다.

