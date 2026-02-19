與 김지호, 성남시장 출마 공식화…“이재명 리더십 구현할 것”

더불어민주당 김지호 대변인이 19일 경기 성남시장 출마를 공식 선언했다.

더불어민주당 김지호 대변인이 19일 공개한 경기 성남시장 출마 선언 영상에서 공직자는 본인 이름을 걸고 공무에 임해야 한다는 소신을 밝히고 있다. 영상 갈무리

김 대변인은 이날 공개한 출마 선언 영상에서 “성남은 대한민국 변화의 출발점이었던 도시”라며 “정쟁이 아닌 실행으로, 구호가 아닌 성과로 성남의 시간을 다시 뛰게 하겠다”고 밝혔다.

김 대변인은 성남의 현 상황을 “잠재력은 충분하지만 추진력은 아쉬운 상황”이라고 지적하고 “정치는 약속을 만드는 일이 아닌 약속을 지키는 일이다. 시민 삶을 실질적으로 바꾸는 행정으로 평가받겠다”고 했다. 특히 이재명 대통령이 성남시장과 경기지사를 거쳐 민주당 대표를 지낼 때 동지로서 정치 여정을 함께해 온 점을 강조하며 “위기 속에서 검증된 실행력과 개혁 의지를 (이 대통령) 가까이에서 체득했다”고 강조했다.

더불어민주당 김지호 대변인이 경기 성남시장으로 재직하던 이재명 대통령과 찍은 사진. 김 대변인이 19일 공개한 성남시장 출마 선언 영상에서 공개했다. 영상 갈무리

김 대변인은 “성남은 이 대통령의 정치적 출발지이자 개혁 정책이 시작된 도시”라며 “(시장이 되면) 중앙정부와 긴밀히 협력해 정책 공조와 예산 확보를 강화하고, 제도 개선을 통해 성남 발전의 속도를 높이겠다”고 했다. 아울러 당대표 정무조정부실장을 거쳐 당 대변인을 지낸 경험에 기반해 “국정과 지역 행정을 연결하는 가교 역할을 수행하겠다”고 했다.

김 대변인은 △시민 체감형 민생 행정 △청년과 신혼부부, 중산층이 정착하는 도시 △원도심과 분당의 균형발전 △미래 산업 기반 강화 △교통 인프라 확충 등을 핵심 과제로 제시하며 “성남을 다시 도전과 혁신의 상징으로 만들겠다”는 각오다.

김 대변인은 20일 성남시 선거관리위원회에 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거운동에 나선다. 시민 간담회와 현장 민생투어를 이어가며 분야별 정책 공약도 차례로 발표할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지