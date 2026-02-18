동국대 WISE캠퍼스, 2025년 교육국제화역량 인증대학 획득

동국대학교 WISE캠퍼스(총장 류완하)는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 '2025년 교육국제화역량 인증제 인증대학'으로 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

4주기 첫해 평가인 2025년 교육국제화역량 인증제에서 동국대학교 WISE캠퍼스는 학위과정과 어학연수과정이 동시에 인증대학으로 선정됐다.

동국대 WISE캠퍼스 전경. 동국대 WISE캠퍼스 제공

인증기간은 2026년 3월부터 2030년 2월까지 4년간이다.

‘교육국제화역량 인증제’는 우수 외국인 유학생 유치 확대 및 국내 학생 국제화 역량 제고를 위해 2011년부터 교육부에서 실시하고 있는 제도다.

교육부는 ‘불법체류율’, ‘전략 및 선발’, ‘유학생 지원’, ‘유학생 관리 및 성과’ 영역의 평가를 통해 우수한 국제화 역량을 갖춘 대학을 선별하고 인증대학에는 다양한 정책적 혜택을 부여하여 대학의 국제화 분야에 대한 질 관리를 하고 있다.

동국대학교 WISE캠퍼스는 이번 인증대학 선정으로 학령인구 감소에 따른 새로운 교육수요군인 우수 외국인 유학생들의 유치뿐만 아니라, 정부 및 지자체와 연계한 다양한 국책사업에 비교우위를 점하게 돼 지역대학의 위기를 극복할 중요한 모멘텀을 확보하게 됐다.

이를 기반으로 경북도 외국인 유학생 3만명 유치 정책을 선도하면서 지난 1년간 1000여명의 신규 유학생을 유치하고 불법체류율 0%를 달성하여 양적, 질적 동시 성장의 우수 사례로 평가받고 있다.

특히, 2025 APEC 레거시 기반의 글로벌 혁신 고등교육 허브 구축을 통해 지역 경제 활성화를 위한 대학의 주도적인 역할을 견인해 나가고 있다.

동국대학교 WISE캠퍼스는 현재 국제화를 통한 대학의 특성화 위해 외국인 유학생 특화 교육과정, AI기반 원격강좌, DGFA(Dongguk Global Freshmen Academy), TOPIK 공식 시험기관, 지역특화형 비자를 통한 취업 및 정주 지원 등 다양한 콘텐츠, 시스템, 제도를 선제적으로 도입하는 등 하이테크 학습혁명과 글로컬 고등교육 혁신 모델을 주도해 나가고 있다.

