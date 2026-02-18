편의점 4사, 6000원대 가성비 앞세운 프리미엄 도시락 격돌

2026년 설 명절 풍경이 완전히 달라졌다. 대가족이 모여 복작거리며 음식을 준비하던 전통적 모습은 흐릿해지고, 나 홀로 명절을 즐기는 ‘혼설족’이 유통업계의 VIP로 급부상했다. 특히 지속되는 고물가 여파로 상차림 비용 부담이 커지면서, 효율과 만족을 동시에 잡으려는 ‘편리미엄(편리함+프리미엄)’ 소비가 이번 설의 핵심 키워드로 자리 잡았다.

18일 업계에 따르면 GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24 등 주요 편의점들은 6000~7000원대의 가격에 9첩 반상 이상의 구성을 갖춘 명절 도시락을 일제히 쏟아냈다. 과거 구색 맞추기에 그쳤던 명절 도시락이 이제는 전문점 수준의 퀄리티를 지향하고 있다.

GS25는 ‘이달의도시락 2월 설명절편’을 통해 9첩 반상 콘셉트를 전면에 내세웠다. 전주식 나물비빔밥 등 3종의 밥을 베이스로 돼지갈비불고기, 떡갈비는 물론 보리새우미나리전, 김치고구마채전 등 이색적인 모듬전 3종을 담았다. 여기에 콩가루찹쌀떡까지 포함해 후식까지 책임지는 완결성을 갖췄다.

CU는 ‘새해 복 많이 드시락’이라는 위트 있는 이름으로 승부수를 던졌다. 돼지갈비 양념구이를 메인으로 8가지 반찬을 꽉 채웠다. 특히 주목할 점은 1인 가구가 직접 만들기 가장 번거로워하는 모둠전(7종)을 단품 요리로 별도 출시했다는 것이다. 이는 식사뿐 아니라 혼술 안주 수요까지 세심하게 고려한 전략이다.

세븐일레븐과 이마트24는 물량 공세로 맞불을 놓았다. 세븐일레븐의 ‘기운한상도시락’은 알떡스테이크와 소불고기를 포함해 총 11가지 반찬을 담았으며, 이마트24는 ‘K명절 풀옵션 한판’이라는 이름에 걸맞게 너비아니부터 삼색나물까지 총 12가지 반찬으로 구성해 ‘가성비 끝판왕’ 자리를 노린다.

업계 관계자는 “고물가 시대에 명절 상차림 부담이 커질수록 소포장 간편식의 매력은 커질 수밖에 없다”며 “도시락 하나로 명절 정취를 충분히 누릴 수 있도록 구성이 화려해지는 추세”라고 설명했다.

