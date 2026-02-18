설 연휴 후 첫 출근길 아침 최저 -8도에 바람 거세 '쌀쌀'

설 연휴 후 첫 출근일인 19일, 절기로는 따뜻해지며 눈이 녹아 비가 된다는 '우수'(雨水)이지만 전국적으로 아침 기온이 영하로 내려가고 바람도 약간 강하게 불면서 쌀쌀하겠다.



경상 내륙을 중심으로는 낮과 밤 기온 차가 15도 이상으로 크겠다.

설 연휴 마지막 날인 18일 인천 중구 인천항 연안여객터미널에 도착한 귀경객들이 이동하고 있다. 연합뉴스

19일 전국 아침 최저기온은 -8∼2도, 낮 최고기온은 5∼13도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -2도와 7도, 인천 -3도와 5도, 대전 -4도와 11도, 광주 -3도와 9도, 대구 -4도와 12도, 울산 -3도와 13도, 부산 2도와 12도다.



기온은 금요일인 20일 오전까지 현재처럼 평년기온과 비슷한 수준을 유지하다가 낮부터 평년기온을 웃도는 수준으로 올라설 전망이다.



20일은 아침 최저기온이 -7∼4도이고 낮 최고기온이 10∼16도일 것으로 예보됐다.



우리나라가 고기압 영향권에 놓여 맑은 날이 이어지면서 경북남부내륙과 경남중·동부 등 건조특보가 내려진 지역을 중심으로는 대기가 매우 건조한 상황이 이어지고 나머지 지역도 점차 건조해지겠다.



바다의 경우 풍랑특보가 내려진 동해중부안쪽먼바다·동해남부북쪽안쪽먼바다·동해중부앞바다·경북앞바다에 19일 새벽, 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽바깥먼바다에 19일 오전까지 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)의 강풍과 1.5∼4.0ｍ 높이의 물결이 이어지겠으니 주의해야 한다.

