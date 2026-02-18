통일부 “北매체 4종 추가 일반자료화 절차 진행 중 아냐”

통일부는 18일 정부가 북한 노동당 기관지 노동신문에 이어 북한 발행 신문 4종의 일반자료화를 추진 중이라는 김기현 국민의힘 의원실의 주장에 대해 “사실과 다르다”고 반박했다. 김 의원은 국회 외교통일위원회 소속이다.

현재 특수자료로 분류돼있는 북한 매체 4종. 김기현 의원실 제공

통일부는 이날 공지를 통해 ﻿“우리 사회의 성숙한 민주시민의식에 부합하는 방향으로 북한자료 관리제도를 개선하고 북한자료 공개를 확대해 나가고자 한다”면서도 “현재 4종 북한매체에 대해 재분류 작업 및 공개 절차는 진행하고 있지 않다”고 밝혔다.

앞서 김 의원실은 통일부가 제출한 자료를 인용해 “민주조선, 교육신문, 문학신문, 평양타임스 등 북한 관영 매체 4종에 대한 일반자료화 선별 작업에 나섰다”며 “4종 매체를 포함 북한 특수자료 3만2323건에 대해 일부 선별 과정을 거친 후 일반에 공개한다는 방침을 정하고, 대국민 접근성 제고를 위해 관련 법률 제정과 제도 개선도 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.

﻿민주조선은 북한 내각, 교육신문은 교육성(교육부), 문학신문은 조선작가동맹 중앙위원회 기관지다. 평양타임스는 북한의 정치, 경제, 문화, 역사, 관광 관련 소식을 대외적으로 보도하는 대외선전용 영문 매체다. 이들 매체는 현재 민간 대행업체에 구독료를 지불해 중국에서 들여오는데, 현재 통일부 북한자료센터·국립중앙도서관·국회도서관 등 특수자료 취급 인가를 받은 20개 기관에서 제한적으로 열람이 가능하다.

