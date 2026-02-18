與 김지호, 김동연에 “인간적 도리가 우선” 직격탄

김동연 경기지사가 김용 전 민주연구원 부원장의 출판기념회에 참석할 것으로 알려진 것과 관련, 더불어민주당 김지호 대변인은 18일 “셀프 화해 프레임보다 먼저 인간적 도리가 우선”이라고 김 지사한테 직격탄을 날렸다.

더불어민주당 김지호 대변인. 남정탁 기자

김 대변인은 페이스북에서 김 지사가 20일 경기 수원에서 열리는 김 부원장 출판기념회에 참석하는 것을 두고 ‘화해 시그널’, ‘정치적 복원’ 등 해석이 나오는 데 대해 “마치 상대측(김 전 부원장)이 손을 내민 것처럼 해석하거나 정치적 의미를 과도하게 부여하는 것은 균형을 잃은 접근”이라며 이같이 밝혔다.

김 대변인은 “김 전 부원장이 억울한 옥고를 치르는 동안 과연 김 지사가 인간적 차원의 위로나 면회를 한 적이 있었는지 묻지 않을 수 없다”며 “정치적 이해관계를 떠나 동지적 관계와 인간적 신의가 우선이었다면 그 시간에 보여줬어야 할 모습이 있지 않았겠냐”고 했다. 또 “당사자의 출판기념회나 공개 행보를 또다시 정치적 이벤트로 소비하는 모습은 보기 좋지 않다”며 “언론의 과도한 해석도 문제지만 당사자(김 지사)가 이를 적극적으로 활용하는 듯한 인상을 준다면 더욱 우려스럽다”고 했다.

김 대변인은 지난 2일에도 김 지사를 정조준했다. 이재명 대통령이 경기지사 시절 추진했던 경기도 균형발전 전략을 김 지사가 계승하지 않았다고 주장하면서다. 김 대변인은 “이재명 지사 시절 경기도는 ‘새로운 경기, 공정한 세상’이라는 가치 아래 개혁 정책을 추진했다”며 “특히 수원에 집중돼 있던 20여개 경기도 공공기관을 도 전역으로 분산 이전하겠다는 정책은 단순한 기관 이전을 넘어 경기도 균형발전과 통합을 지향하는 상징적 조치였다”고 평가했다. 그러고선 “현재 공공기관 분산 이전은 어디까지 진행됐나”라고 김 지사를 추궁했다.

김 지사의 경기도 분도 정책도 도마에 올렸다. 김 지사는 경기도를 경기북도와 경기남도로 나눠야 한다는 입장인데, 이는 이 대통령의 ‘하나의 경기도’ 기조와는 대비된다. 김 대변인은 “경기도를 남북으로 분리하는 분도 정책은 최근 정부가 논의·추진 중인 광역정부 통합 흐름과 방향성이 다르다는 지적이 나온다”며 “통합의 시대에 분리를 주장한다”고 비판했다. “전임 도정의 정책과 상징을 ‘정리’하는 과정에서 일부 당원들이 ‘색깔 지우기’로 받아들였던 부분도 존재한다”고 하면서다.

