혁신당, 與에 “광주·대구 단체장 결선투표 하자”

6·3 지방선거를 100일 가까이 앞두고 조국혁신당이 더불어민주당에 ‘광주·대구 광역단체장 결선투표제’와 ‘무투표 당선 차단’를 공식 제안했다. 민주당과의 지선 전 합당이 무산된 상황에서 범여권 연대 가능성은 열어두되, 민주당의 ‘텃밭’인 호남에서 독자적인 지분을 확보하겠다는 방침을 확고히 한 것이다.

조국혁신당 서왕진 원내대표가 18일 국회에서 열린 설 민심 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

혁신당 서왕진 원내대표는 18일 국회에서 기자간담회를 열고 이러한 제안을 하며 “정치개혁 없이는 완전한 내란 청산도, 국민주권의 강화도, 지방혁신도 불가능하다”고 강조했다. 그는 “지방선거 연대는 ‘지방정치혁신 연대’가 되어야 한다”며 “거대 양당의 일당독점 권력이 가장 공고한 상징적인 지역부터 시작하자. 민주당의 전향적 결단을 기대한다”고 했다.



서 원내대표는 민주당이 제안한 ‘연대와 통합을 위한 추진 준비위원회’(통합 추진 준비위)의 모호한 성격도 비판했다. 그는 “민주당의 내부 혼선으로 연대와 단결의 정신이 훼손되는 일이 다시 반복돼선 안 된다”며 “지선을 앞둔 시점에 통합 추진 준비위를 제안해 놓고 ‘당 내부가 복잡하니 선거 연대는 아직 논의 대상이 아니다’는 식의 이해할 수 없는 주장을 하는 것은 집권여당의 책임 있는 태도와는 거리가 멀다”고 꼬집었다.



혁신당은 민주당과의 합당이 여당 내부 집안싸움으로 무산되며 선거연대 논의 역시 순탄치 않을 것으로 보고 독자적인 지선 채비에도 분주하다. 특히 지난해 4·2 재보궐 선거 당시 담양군수 승리와 곡성·영광에서의 박빙 승부를 발판 삼아 호남 지역 ‘풀뿌리 조직 구축’에 주력하겠다는 방침이다. 혁신당은 최근 명창환 전 전남도 행정부지사를 영입하며 여수시장 선거 등 전략지역 공략에도 공을 들이고 있다.

