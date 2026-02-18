배현진도 중징계… 국힘 내홍 다시 확산

국민의힘에서 잇따른 친한(친한동훈)계 인사들을 겨냥한 중징계가 이어지며 내홍이 다시 수면 위로 부상하는 모양새다. 한동훈 전 대표 제명과 김종혁 전 최고위원 탈당 권고에 이어 설 연휴 직전 배현진 의원까지 ‘당원권 정지 1년’ 처분을 받으면서 친한계와 소장파 전체가 동요하고 있다.

당명 바꾸는 국힘 18일 서울 여의도 국민의힘 당사 건물 간판에 ‘국민의힘의 새이름, 청년이 다시 씁니다’라는 의미를 담아 기존 당명을 지운 옥외 광고물이 설치돼 있다. 허정호 선임기자

국민의힘 관계자는 18일 세계일보와 통화에서 “지방선거 대응과 전략이 가장 시급한 현안인 만큼 배 의원의 징계로 공석이 된 서울시당위원장 문제를 오래 끌지는 않을 것 같다”며 “이르면 19일 최고위원회의에서 논의하게 될 것”이라고 말했다.



당 중앙윤리위원회는 지난 13일 배 의원에 대한 징계를 의결했다. 그가 사회관계망서비스(SNS)에 일반인의 미성년 아동 사진을 올린 것이 당사자에 대한 협박적 표현에 해당하고 아동 학재 소지도 있다는 이유 등에서다.



친한계는 배 의원에 대한 징계를 ‘정치적 숙청’으로 보고 지도부를 향한 맹비난을 지속하고 있다. 한 전 대표는 징계 다음 날 페이스북에 “정치가 걱정을 덜어드리기는커녕 한심스러운 추태로 걱정을 더해드리기만 하고 있어 송구스럽다”며 “어떤 어려움이 있더라도 좋은 정치 꼭 해내겠다”고 적었다.

국민의힘 배현진 의원이 지난 13일 국회 소통관에서 당 중앙윤리위원회가 배 의원에 대해 당원권 정지 1년 처분을 내린 것과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

소장파에서도 지방선거를 앞두고 중징계가 반복되는 상황에 대한 우려의 목소리가 나왔다. 오세훈 서울시장은 언론 인터뷰에서 “선거를 통해서 당선된 분인데 그런 분을 내치게 되면 당내 민주주의 원칙에 크게 어긋나게 된다”며 “설 연휴가 지나기 전에 과감하게 지도부가 결단을 내려주시면 당내 화합과 지방선거 직전에 국민들의 사랑과 지지를 받는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. 유승민 전 의원도 “집안싸움을 하고 있는 모습이 너무 안타깝다”며 “장동혁 대표와 한 전 대표가 이 문제를 왜 정치로 해결하지 못하는지 너무 안타깝다”고 지적했다.



하지만 장 대표는 지난 16일 “배 의원에 대한 징계는 단순한 비판에 대한 보복이 아닌 아동 인권과 직결된 문제”라고 일축했다. 장 대표를 비롯한 지도부는 19일 최고위에서 새 당명에 대한 대국민 공모 내용을 보고받는 등 지방선거 준비와 인재영입 절차에 속도를 낼 것으로 알려졌다. 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고에 대해 지도부가 어떤 입장을 밝힐지도 관심사다. 국민의힘은 그간 윤 전 대통령에 대한 재판 일정 등에 대해 당 차원의 논평이나 입장 표명을 자제해왔지만, 1심 선고를 계기로 윤 전 대통령과의 관계 설정 등을 아우르는 메시지를 낼 것이란 관측이 나온다.

